Toys Odyssee bei Torwartsuche

Kein Ersatz auf der Bank

von Guido Verstegen schließen

Odyssee für Spielertrainer Steven Toy vom Kirchheimer SC: Beim Auswärtsspiel gegen Töging hatte er trotz intensiver Suche keinen Ersatztorwart auf der Bank.

Kirchheim – Beim 1:0-Erfolg in Töging ist die Ersatzbank des Kirchheimer SC mit sieben Akteuren voll besetzt gewesen – aber einen Ersatztorwart hatte der Fußball-Landesligist trotzdem nicht im Kader. Warum eigentlich nicht? Und wer wäre im Notfall eingesprungen?

„Ich habe wirklich alles versucht und sämtliche Alternativen abgeklopft. Aber es war wie verhext“, sagte Spielertrainer Steven Toy, bevor er sich nach dem vierten Sieg in Serie mit seinen Schützlingen in den schon länger geplanten Mannschaftsabend in die „Lemon Lounge“ in Giesing verabschiedete.

Einziger echter Torwart in der Kirchheimer Feiertraube war Markus Magdolen. Der 29-Jährige stand in fünf der bis dato sieben Saisonspiele im Kasten. Zunächst lief er im Wechsel mit Michael Franz (24) auf, der sich dann im Training verletzte und mit einem Knochenödem am Schienbein bereits seit drei Partien pausiert. Das war bisher kein größeres Problem, weil „Muy“ erstens fit ist und zweitens ein Ersatzmann auf der Bank saß. Zuletzt war das Jonas Etzold aus der zweiten Mannschaft, weil der etatmäßige dritte Torwart Ivan Babic noch im Urlaub ist.

Neuzugang Duggan wäre Ersatz gewesen

Am Samstag aber weilte die zweite Mannschaft des KSC im Trainingslager, neben Etzold kamen also auch Georg Elsner und Maximilian Stein nicht als Magdolen-Ersatz in Frage. Die beiden Torwarttrainer Sascha Jager (beruflich verhindert) und Nenad Pavlovic (mit dem Regionalligisten VfR Garching unterwegs) mussten ebenfalls absagen. So entschied sich Toy schließlich, Manuel Denz anzurufen. Doch der Ex-Keeper – er lief bei seinem letzten Einsatz in der Ersten am 13. Mai 2017 in Ostermünchen als Stürmer auf – hatte sich vor Kurzem die Schulter ausgekugelt.

Betreuer Dominik Achilles schoss den Torwart vor dem Anpfiff warm – und wäre im Fall der Fälle eingesprungen. „Ich hab’ schon ein paar Mal im Tor ausgeholfen“, erklärte der 30-Jährige, der nach einem Kreuzbandriss allerdings noch nicht fit ist.

So hätte es am Ende Neuzugang Morris Duggan getroffen: Der 18-Jährige hatte in seinem ersten B-Jugend-Jahr für Kirchheim im Kasten gestanden, lief im zweiten Jahr dann als Zehner auf und sprang später noch einmal in der A-Jugend des FC Ismaning als Ersatztorwart ein. Duggan: „Ich hätte mir das schon zugetraut, fühle mich aber als Feldspieler deutlich wohler.“ Das hat man auch am Samstag gesehen, nachdem ihn Toy 25 Minuten vor Schluss für Niklas Karlin gebracht hatte – und so das Wechselkontingent vorzeitig ausschöpfte.