Kirchheimer-SC-Trainer Steven Toy: „90 Prozent reichen nicht, da muss mehr kommen“

Von: Guido Verstegen

Steven Toy Der Trainer des KSC fordert von seiner Mannschaft mehr Einsatz. Foto: Archi © Archiv

Spiel gegen FC Schwaig ist für den Kirchheimer SC eine gute Gelegenheit, die Heimbilanz aufzupolieren.

Kirchheim – Die Positiv-Serie ist gerissen, jetzt geht es für die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC darum, nicht in einen Negativlauf zu geraten. Kontrahent FC Sportfreunde Schwaig steht mit dem Rücken zur Wand.

Dieses Gefühl kennen sie beim Kirchheimer SC nur zu gut, denn die vergangene Spielzeit war praktisch durchgehend von Abstiegskampf geprägt – der KSC rettete sich auf den letzten Drücker. Der nächste Gegner FC Sportfreunde Schwaig (Freitag, 19.30 Uhr) erlebt gerade das schwierige zweite Jahr nach der Aufstiegssaison, die mit einem grandiosen dritten Platz endete. Jetzt gastieren die Sportfreunde als Tabellen-16. beim Vierten Kirchheim, der beim 0:3 in Grünwald erst zum dritten Mal in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer blieb und nach sechs ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor.

„Schwaig steht genauso unter Druck wie zuletzt Grünwald und demnächst Brunnthal. In diesen Spielen bekommt man rein gar nichts geschenkt, ich erwarte wieder einen Fight – und den müssen wir annehmen“, gibt Kirchheims Spielertrainer Steven Toy die Richtung vor. Noch schaut der 33-Jährige entspannt auf die Tabelle, erwartet aber in jedem Fall eine Reaktion seiner Elf: „90 Prozent reichen nicht, da muss mehr kommen.“

Die Punktspiel-Bilanz gegen Schwaig ist mit je einem Sieg (3:1), einer Niederlage (0:1) und einem Remis (1:1) ausgeglichen – eine gute Gelegenheit, die Heimbilanz (erst vier Siege) aufzupolieren. Gut möglich, dass am Freitag wieder auf Rasen gespielt wird. „Wir trainieren aber trotzdem noch einmal auf dem Kunstrasenplatz und schonen den Hautplatz“, erklärte Toy.

Für Pechvogel Thomas Branco De Brito – der 26-Jährige erlitt in Grünwald seinen zweiten Achillessehnenriss (wir berichteten) und wurde bereits erfolgreich operiert – läuft vermutlich Matthias Ecker auf, den privat verhinderten Marwin Bindner könnte Korbinian Vollmann ersetzen. Toy: „Korbi trainiert nach seiner Grippe wieder voll mit und steht im Kader. Aber wir schauen uns die Einheit am Donnerstag genau an und prüfen genau, wie wir umstellen. Möglicherweise probieren wir was anderes aus.“

Der in der Vorwoche fehlende Kilian Kraus kehrt auf jeden Fall ins Aufgebot zurück. Andrii Hert ist wieder im Mannschaftstraining, Niklas Karlin macht gute Fortschritte, und Marinus Bachleitner sollte diese Woche wieder ins Lauftraining einsteigen – dann wurde er krank.

Kirchheimer SC: Egner - Zielke, Jacobi, Maiberger, Ecker - Zabolotny, Baitz, Vollmann - Özdemir, Cazorla, Mauerer