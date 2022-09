KSC zu Gast beim TuS Geretsried - Gastgeber unter Dittmanns Regie im Aufwind

Von: Guido Verstegen

Nicht viel zu melden hatte der Kirchheimer SC, hier Andrij Hert (im weißen Dress), zuletzt gegen Ampfing. Foto: G. Förtsch © G. Förtsch

Der Trainerwechsel hat seine Wirkung gezeigt. Der TuS Geretsried empfängt den Tabellendritten Kirchheimer SC mit Selbstvertrauen in der Tasche.

Kirchheim – Als Tabellendritter gastieren die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC beim TuS Geretsried (Samstag, 15 Uhr). Auch wenn die Faktenlage für seine Elf spricht, will KSC-Spielertrainer Steven Toy von einer etwaigen Favoritenrolle nichts wissen.

Falls sie beim Kirchheimer SC auf das Gesetz der Serie vertrauen (können), dann sollte in der Auswärtspartie beim TuS Geretsried nichts schiefgehen. Drei – frustrierende – Niederlagen quittierte der KSC bis dato, stets meldete sich die Mannschaft danach mit einer konzentrierten Leistung und einem Dreier zurück. Folgt nun also auch auf das 1:3 gegen den TSV Ampfing die entsprechende Reaktion? „In jedem Fall ist diese Niederlage abgehakt“, sagt Steven Toy. Und: „Es ist wichtig, dass wir mehr Konstanz reinbekommen.“

Der 34-Jährige weint damit nicht der vergebenen Chance nach, den Sprung auf Platz eins verpasst zu haben, sondern richtet den Blick nach unten – fünf Zähler Vorsprung sind es auf den Zwölften Geretsried, der aus der Südwest-Staffel herübergekommen ist. Toy: „Für uns ist jeder einzelne Punkt kostbar, wir wollen einfach weniger Druck haben.“ In der Vorsaison hielten die Kirchheimer nach einer missratenen Hinrunde erst dank einer formidablen Rückrunde die Klasse.

Ein Parforceritt, den auch der Gegner vermeiden möchte. „Es sollte nicht noch mal so werden wie die Hinrunde der letzten Saison“, blickt der Geretsrieder Fußball-Abteilungsleiter Ibor Fibran zurück. TuS-Coach Martin Grelics warf schon nach drei Spielen das Handtuch, unter Co-Trainer Daniel Dittmann stimmen aktuell die Resultate, sieben Punkte sprangen bei den jüngsten drei Begegnungen heraus.

Nun ist ein spannendes Duell zu erwarten, wenn die aktuell zweitbeste Heimmannschaft der Liga das Team mit der besten Auswärtsbilanz empfängt. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel liegt lange zurück: Am 21. Mai 2016 gab es in Kirchheim ein 2:2-Unentschieden.

Beim Kirchheimer SC ist die Personalsituation angesichts vieler Urlauber noch angespannt (auch Maximilian Baitz packte jetzt die Koffer), zudem fehlen der privat verhinderte Ricardo Jacobi sowie weiterhin die Mittelfeld-Stützen Noel Pfeiffer (Knie) und Korbinian Vollmann. Der 28-Jährige trainiert aufgrund seiner Kreislauf-Probleme derzeit nicht voll mit, ein wichtiger Arzttermin steht noch aus. Torwart Martin Egner meldete sich krank, für ihn spielt Ivan Babic. (Guido Verstegen)

Kirchheimer SC: Babic - Hert, Zabolotnyi, Bachleitner, Maiberger - Karlin, Wilms, Schmöller - Vitzthum, Cazorla, Mauerer (Özdemir)