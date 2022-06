Kirchheimer SC: Ukrainischer Profi läuft für Landesligist auf

Von: Guido Verstegen

Teilen

Unterstützung für Andrii Hert (3.v.l.): Auch Marco Wilms, Korbinian Vollmann und Denis Zabolotnyi (v.l.) vom Kirchheimer SC helfen so gut es geht. © Guido Verstegen

Dem Kirchheimer SC ist ein überraschender Coup gelungen: Andrii Hert, Fußball-Profi aus der Zweiten ukrainischen Liga, läuft künftig für den Landesligisten auf. Wie es zu diesem Transfer kam, wie es um die Spielberechtigung steht und welcher Stürmer ebenfalls kommt.

Kirchheim – Als Andrii Hert und seine Familie in Kirchheim ankamen, erfasste sie eine Welle der Hilfsbereitschaft: Seine Frau Yana und die beiden Töchter waren Mitte März direkt aus dem ukrainischen Kriegsgebiet nach Deutschland geflüchtet, ihre beiden Schwestern Tatjana und Olga sowie deren Tochter Arina waren zuvor schon bei Dagmar und Herbert Vollmann untergekommen.

Die Eltern von Korbinian Vollmann, dem Co-Spielertrainer beim Kirchheimer SC, stellten das Obergeschoss ihres Hauses zur Verfügung. „Ich hätte nicht gedacht, dass es noch solche Menschen gibt. Es geht uns hier sehr gut, und wir hatten sehr, sehr großes Glück. Aber wir müssen unser Leben nun wieder von Null beginnen“, sagt Andrii Hert im Bayerischen Fernsehen. Der BR berichtete in einem „Kontrovers“-Special über die Situation ukrainischer Geflüchteter in Bayern. Inzwischen lebt nur noch Tatjana bei den Vollmanns, die beiden Familien haben jeweils eine Wohnung für sich. Als die russische Invasion begann, war Hert gerade mit seiner Mannschaft vom ukrainischen Zweitligisten Lypova Dolnya im Trainingslager in der Türkei – sein letztes Punktspiel bestritt er Ende November 2021. „Wenn ich nicht hier bei meiner Familie sein müsste, würde ich für mein Land kämpfen“, sagt der 27-Jährige angesichts der schrecklichen Fernsehbilder aus der Heimat.

Beim Landesligisten Kirchheimer SC ließen sie ihn von Anfang an mittrainieren. KSC-Spieler Marco Wilms kann nachfühlen, wie es Andrii geht: Gemeinsam mit seiner ukrainischen Freundin Anna holte er deren Mutter an der polnischen Grenze ab, sie lebt nun bei den beiden. Und KSC-Spieler Denis Zabolotnyi – er hat russische Wurzeln – versucht zu übersetzen, wo es nötig ist. Ex-Profi Korbinian Vollmann unterstützte Hert bei der Suche nach einem neuen Verein, die Verantwortlichen im Verein halten nach einem Job für ihn Ausschau.

„Das ist aber nicht so einfach“, erzählt KSC-Spielertrainer Steven Toy. „Fußball war sein Beruf. Andrii lernt intensiv Deutsch, aber er hat keinen Führerschein und ist daher nicht so mobil.“ Auf dem Weg zum Kirchheimer Klassenerhalt fieberte Hert mit und feierte nach dem 6:1 gegen Traunstein auch mit. Wenn man ihn im Training beobachtet, dann weiß man: Der Linksverteidiger ist längst Teil der Mannschaft.

Ein Probetraining beim Regionalligisten SV Heimstetten gab es noch, dann entschied er sich, für den KSC aufzulaufen. „Er hat gesagt, er möchte uns etwas zurückgeben, weil wir so viel für ihn getan haben“, sagt Toy, der schon darüber nachdenkt, Hert als Innenverteidiger einzusetzen.

Aber: Weil es sich um einen internationalen Transfer handelt, sind der ukrainische Verband, der DFB und der BFV in die Sache eingebunden. Toy: „Nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine ist nicht abzusehen, wann Andrii die Spielberechtigung erhält. Man wird sehen.“

Mit einem anderen Spielerpass sollte es hingegen keine Probleme geben: Alessandro Cazorla kommt vom Bayernligisten VfB Hallbergmoos. Dort war es kein großes Geheimnis, dass er beim Neustart unter Trainer Matthias Strohmaier keine Erfolgsaussichten mehr hatte. Der 21-Jährige kennt KSC-Spieler Martin Younan, so entstand der Kontakt. Steven Toy: „Einen Stoßstürmer wie Sandro können wir sehr gut gebrauchen.“ (Guido Verstegen)