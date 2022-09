Kirchheimer SC verbessert sich auf den vierten Platz

Von: Guido Verstegen

Trainer Steven Toy: „Wir haben die Schwächen deutlich angesprochen, die Spieler besser übergeben und auch umgestellt – die zweite Halbzeit gehörte komplett uns.“ © Dieter Michalek

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben sich mit dem 2:1-Erfolg beim SSV Eggenfelden auf den vierten Tabellenplatz verbessert und dabei einmal mehr ihre Auswärtsstärke demonstriert.

Kirchheim – Das kann sich sehen lassen: 15 seiner insgesamt 19 Punkte hat der Kirchheimer SC in der Fremde erobert, das ist die beste Auswärtsbilanz in der Liga. Dass es auch beim bisherigen Tabellendritten ein Dreier wurde, lag vor allem an einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit.

„Vor der Pause waren wir teilweise überfordert, weil Eggenfelden uns im Mittelfeld mit gutem Positionsspiel und viel Bewegung vor große Probleme stellte“, sagt Spielertrainer Steven Toy und gab zu: „Wir hätten auch mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine gehen können.“

Weil die Heimelf aber ihre Torchancen in den Druckphasen nicht konsequent nutzte – im Zweifelsfall war Kirchheims Keeper Martin Egner zur Stelle oder ein Abwehrbein seiner Vorderleute im Weg – und die Gäste bei erster Gelegenheit trafen, lief sie zunächst einem Rückstand hinterher. Alessandro Cazorla hatte für Peter Schmöller prallen lassen, der passte für Andrii Hert in die Tiefe, und der Ukrainer erzielte sein erstes Tor im KSC-Trikot (8.). Nach einem Eckstoß glich Eggenfelden durch Raphael Schmidhuber aus (29.).

Im von viel Regen, vielen Auswechslungen und vielen Fouls geprägten zweiten Durchgang kontrollierten dann die Kirchheimer das Mittelfeld. Toy: „Wir haben die Schwächen deutlich angesprochen, die Spieler besser übergeben und auch umgestellt – die zweite Halbzeit gehörte komplett uns.“

Gleich nach Wiederbeginn bekamen die Gäste die Sache in den Griff, auch weil Eggenfelden nach einer Zeitstrafe gegen Daniel Kerscher (43.) noch in Unterzahl war. Später musste auch Kirchheims Schmöller (77.) für zehn Minuten raus, auch einen Elfmeter hätte es auf beiden Seiten geben können: Denis Zabolotnyi packte die Grätsche aus (61.), im anderen Strafraum wurde Cazorla gelegt (70.).

Schmöller traf das Lattenkreuz (64,), ein Tor von Luca Mauerer wurde wegen dessen angeblichen Stürmerfouls nicht gegeben (68.), und nachdem Schmöller drei Mann hatte aussteigen lassen, erzielte Kerim Özdemir den Siegtreffer (70.). (GUIDO VERSTEGEN)

SSV Eggenfelden – Kirchheimer SC 1:2 (1:1)

KSC: Egner - Maiberger, Zabolotnyi, Bachleitner, Zielke - Wilms (65. Branco De Brito), Schmöller, Flohrs (61. Karlin) - Özdemir (73. Mauerer), Cazorla, Hert.

Tore: 0:1 Hert (8.), 1:1 R. Schmidhuber (29.), 1:2 Özdemir (70.)

Zeitstrafen: Kerscher (Eggenfelden/43.), Schmöller (Kirchheim/77.)

Schiedsrichter: Andreas Egner (TSV Bodenmais) - Zuschauer: 275.