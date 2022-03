„Er macht das einfach hervorragend“ - Kirchheimer SC verlängert mit Spielertrainer Steven Toy

Von: Guido Verstegen

Bleibt in Kirchheim am Ball: Steven Toy wird auch im achten Jahr Spielertrainer beim KSC sein. © Dieter Michalek

Im verflixten siebten Jahr und mittendrin im Abstiegskampf hat Spielertrainer Steven Toy beim Kirchheimer SC verlängert und bleibt dem Fußball-Landesligisten erhalten.

Kirchheim – Einen Abstieg (2016) und einen Aufstieg (2019) hat Steven Toy bisher mit dem Kirchheimer SC erlebt, und in den verbleibenden 13 Partien der Landesliga Südost will er mit seiner Mannschaft alles daransetzen, dass es trotz des aktuell 16. Tabellenplatzes mit dem Klassenerhalt hinhaut.

„Ziel ist es, möglichst die Relegation zu vermeiden und noch auf direktem Wege in der Liga zu bleiben“, sagt der 33-Jährige, der wenige Tage vor dem Start in die Restsaison seinen Vertrag als Spielertrainer beim KSC verlängert und damit unmittelbar vor dem schweren Auswärtsspiel beim Rangzweiten FC Unterföhring ein deutliches Zeichen setzt.

Kirchheimer SC: Stabilisierung nach Katastroophenstart

„Auf lange Sicht wollen wir uns dann in der Landesliga etablieren“, sagt Toy und nimmt das Wort Abstieg erst gar nicht in den Mund. Dabei war schon die Spielzeit 2019/2021 sehr schwierig gewesen – eine Durststrecke von sechs Spielen ohne Sieg zog sich Corona-bedingt von Ende November 2019 bis Oktober 2020 hin und endete mit einem befreienden 2:1 gegen Landshut. Weil die Saison wegen der Pandemie dann abgebrochen wurde, landete der damalige Neuling auf Rang zehn.

Fabian Löns verabschiedet sich als Co-Trainer und Spieler im Sommer. © Fupa

In dieser Saison reichte es in den ersten elf Partien zu gerade einmal zwei Punkten, in Unterföhring (1:10) und in Freising (0:6) setzte es derbe Abfuhren. Seit dem Brustlöser beim 2:0 gegen den Töging im September 2021 haben Toy und Co. sich zunehmend stabilisiert, nur noch dreimal verloren und zumindest schon einmal den Sprung über den Strich geschafft – auch dank eines 1:1 bei Spitzenreiter Erlbach.

Kirchheimer SC: Spielertrainer-Trio anvisiert - Wer ersetzt Löns?

Kirchheims Fußball-Abteilungsleiter Christian Boche ist sicher, dass er mit Toy den richtigen Mann am richtigen Platz hat: „Wenn man Steven beobachtet, wie er mit der Mannschaft arbeitet und wie er junge Spieler weiterentwickelt – das macht er einfach hervorragend.“ Er nehme jeden Einzelnen im Kader mit, komme bei der Mannschaft super an. Boche: „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen, und das am besten ohne Relegation.“

Ricardo Jacobi bleibt als Co-Trainer an der Seite von Toy. © Fupa

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins“, betont Steven Toy, der mit seiner Familie (verheiratet, eine Tochter) in Kirchheim wohnt und einst in der C-Jugend für den KSC spielte, ehe er über die Stationen TSV 1860 München und SpVgg Unterhaching beim SV Heimstetten landete. Dort hatte er Ende 2014 mit Blick auf seine beruflichen Ambitionen als Bauingenieur die Fußballer-Laufbahn in höherklassigen Ligen für beendet erklärt, als ihn sein Studien- und Arbeitskollege Fabian Löns (32) im Juli 2015 als Spielertrainer nach Kirchheim holte. Dass KSC-Urgestein Löns im Sommer nicht mehr an seiner Seite steht – weder als Angreifer noch als Co-Trainer -, schmerzt Toy sehr: „Es ist mega-schade, dass Fabi aufhört!“

Immerhin bleibt ihm mit Ricardo Jacobi (34) der andere Co-Spielertrainer erhalten – auch wenn der Innenverteidiger die Belastung auf dem Platz nach und nach herunterfahren wird: „Wir haben junge Spieler mit Potenzial im Kader, und die sollen auch ihre Einsätze bekommen.“ Wie Toy favorisiert auch Jacobi die Variante mit drei Spielertrainern, das habe sich ganz einfach bewährt: „Zu dritt macht das bei dem großen Kader am meisten Sinn, so kannst du in Gruppen trainieren und hast zudem noch einen Input mehr.“ Man strebe auch diesmal eine interne Lösung an, sagt Steven Toy. (Guido Verstegen)