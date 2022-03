Kirchheimer SC verliert Abstiegsduell beim TSV Brunnthal

Von: Guido Verstegen

Mit dem 0:1 muss die Mannschaft um Spielertrainer Toy einen herben Rückschlag hinnehmen.

Kirchheim – Herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC verlieren ihr Nachholspiel beim bis dato punktgleichen Aufsteiger TSV Brunnthal mit 0:1 (0:1) und bleiben Vorletzter.

Viel Kampf, viel Krampf, kaum Torchancen: Der Kirchheimer SC stellte in einem Kellerduell, das diese Bezeichnung tatsächlich verdiente, das bessere von zwei spielerisch enttäuschenden Teams und überließ die so wichtigen drei Punkte dennoch dem gastgebenden TSV Brunnthal. „Jetzt kann es nur noch darum gehen, die Relegation zu erreichen, der direkte Klassenerhalt ist in weite Ferne gerückt“, stellte KSC-Spielertrainer Steven Toy nach der 15. Niederlage im 25. Saisonspiel fest. Dass es nach dem 0:3 in der Hinrunde erneut nicht zu einem Treffer gegen den Aufsteiger reichte, spricht Bände. Nur drei glasklare Gelegenheiten erarbeitete sich der KSC, und die erste gab es bereits nach 42 Sekunden: Einen Einwurf von Sebastian Zielke köpfte Brunnthals Kapitän Simon Neulinger bedrängt von Maximilian Baitz genau auf Kerim Özdemir, der mit seiner Direktabnahme aus 13 Metern am gut reagierenden TSV-Keeper Maximilian Geisbauer scheiterte. Wie zuletzt gegen Freising (1:4) starteten die Kirchheimer schwungvoll, wie schon am vergangenen Samstag kassierten sie mit dem ersten Torschuss des Gegners das 0:1. Maximilian Brunner schoss aus 18 Metern, Leopold Kaiser fälschte den Ball noch ab (23.). Ein Wirkungstreffer, denn die KSC-Elf verlor prompt den Faden. Nach der Pause bestimmten die Kirchheimer dann das Geschehen, waren die treibende Kraft auf dem Feld, aber es mangelte an Kreativität im letzten Drittel - die der wegen Corona fehlende Korbinian Vollmann unter Umständen eingebracht hätte.

Zu oft in den falschen Räumen

„Bei all dem Aufwand haben wir uns zu wenig und zu oft in den falschen Räumen bewegt“, sagte Toy. Vieles blieb Stückwerk, zu oft war der Ball zu schnell wieder weg. Die Brunnthaler setzten im zweiten Durchgang vorwiegend auf weite Schläge aus der Abwehr, begannen bereits nach einer knappen Stunde damit, Zeit von der Uhr zu nehmen und hatten ihre zweite klare Chance, als Zielke der Ball nach einer flachen Hereingabe Richtung eigenes Tor versprang und Keeper Ivan Babic zur Stelle war (62.). Auf der anderen Seite lag zweimal der verdiente Ausgleich in der Luft: Nach einem Eckstoß von Noel Pfeiffer bekamen weder Ricardo Jacobi noch Kilian Kraus den Ball über die Linie (58.), dann verzog Sebastian Zielke unbedrängt aus 16 Metern (79.).

TSV Brunnthal – Kirchheimer SC 1:0 (1:0)

Kirchheimer SC: Babic - Kraus, Toy, Kaiser - Branco De Brito (60. Murga), Maiberger, Baitz, Zielke (80. Younan) - Pfeiffer - Özdemir (70. Geier), Jacobi (75. Löns) Tor: 1:0 Brunner (23.); Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz (Augsburg) - Zuschauer: 180