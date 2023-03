Kirchheimer SC: Viel investiert, wieder nicht gewonnen - „Mir tun die Jungs leid“

Von: Guido Verstegen

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC verspielen beim 2:2 gegen Schlusslicht TSV Brunnthal eine komfortable Führung und bleiben damit auch in der vierten Partie seit Ende der Winterpause ohne Sieg.

Kirchheim –

Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag hat nicht gestimmt, und so fühlte sich das Unentschieden für Verantwortliche und Spieler des Kirchheimer SC wie eine Niederlage an, während die Gäste vom TSV Brunnthal das 2:2 wie einen Erfolg feierten. „Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, und ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Mir tun die Jungs leid, weil sie viel investiert haben“, sagte Kirchheims Spielertrainer Steven Toy.

80 Minuten lang sahen die Platzherren auf dem schwer zu bespielenden Platz wie der sichere Sieger aus: Sie waren präsent und aggressiv, erstickten die Brunnthaler Angriffe meistens im Keim und erarbeiteten sich ihrerseits eine Reihe guter Torchancen. Doch zwei späte Treffer des Tabellenletzten machten den ersten Kirchheimer Sieg nach der Winterpause noch zunichte.

Erst zog Brunnthals Luis Fischer aus 30 Metern fast von der Seitenlinie einfach mal ab, der Schuss gewann durch Windunterstützung an Fahrt und sprang zur Überraschung von KSC-Keeper Martin Egner von der Unterkante der Latte ins Tor (81.). Dann ließ sich Kirchheims Mittelfeldspieler Maximilian Baitz bei einem Freistoß aus dem Halbfeld zu früh fallen, verlor sein Kopfballduell, und der in der Mitte sträflich freie Marc Nagel versenkte die Kugel zum 2:2 in den Maschen (85.).

„Nach dem Anschlusstor ging schon das Zittern los, alles reine Kopfsache!“, resümierte Toy. Unmittelbar nach dem ersten Brunnthaler Treffer lag noch das 3:1 in der Luft, als TSV-Torwart Maximilian Geisbauer zunächst Marwin Bindners Schuss aus spitzem Winkel und auch den Abpraller parierte (82.), doch nach dem Schock des 2:2 ging nach vorne nichts mehr.

Korbinian Vollmann hatte die Kirchheimer nach Vorarbeit von Luca Mauerer aus elf Metern früh in Führung geschossen (7.), ehe die Gäste eine Flanke von Marco Flohrs fast ins eigene Tor geklärt hätten (12.), Alessandro Cazorla nach einer Vollmann-Ecke zu zentral abschloss (45.).

Auch nach Wiederbeginn war Kirchheim das aktivere Team. Mauerer hatte mit einem Pfostenschuss noch Pech (66.), doch Cazorla besorgte nach Vollmanns Steilpass von der Mittellinie das 2:0 (70.). Der Angreifer hatte dann sein 15. Saisontor auf dem Fuß, als er gemeinsam mit Bindner vor dem Kasten auftauchte und an Geisbauer scheiterte (80.).

Kirchheimer SC – TSV Brunnthal 2:2 (1:0)

Kirchheim: Egner - Zielke, Jacobi, Maiberger, Flohrs (63. Bindner) - Zabolotnyi, Baitz, Vollmann - Özdemir, Cazorla (80. Kraus), Mauerer (66. Huskic)

Tore: 1:0 Vollmann (13.), 2:0 Cazorla (70.), 2:1 Fischer (81.), 2:2 Nagel (86.)

Schiedsrichter: Maximilian Großmann (SpVgg Weigendorf) – Zuschauer: 100