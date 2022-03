Kirchheimer SC vor dem Spiel der Wahrheit

Von: Guido Verstegen

Spielertrainer Steven Toy: „Wenn wir in Brunnthal verlieren, kann es eigentlich nur noch darum gehen, die Relegation zu erreichen.“ © Dieter Michalek

Verlieren verboten, Gewinnen ein Muss: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC brauchen im Nachholspiel beim TSV Brunnthal einen Sieg, um nicht noch tiefer im Abstiegssumpf zu versinken.

Kirchheim – Auf dem den direkten Klassenerhalt bedeutenden 13. Tabellenplatz liegt der TSV Kastl und hat bereits sechs Zähler Vorsprung, Schlusslicht FC Töging ist bis auf zwei Zähler herangekommen: Die Marschroute des KSC beim Tabellennachbarn Brunnthal an diesem Dienstag (19.30 Uhr) ist also klar.

„Schlimmer kann’s kaum noch kommen“, sagte Torhüter Markus Magdolen nach der 1:4-Heimniederlage gegen Freising, und für Spielertrainer Steven Toy steht fest: „Wenn wir in Brunnthal verlieren, kann es eigentlich nur noch darum gehen, die Relegation zu erreichen.“

In den drei Partien seit Wiederbeginn der Runde ist für die Kirchheimer nur ein Zähler herausgesprungen, Sorgen bereitet vor allem auch die Tatsache, dass sie dabei zehn Gegentore (insgesamt schon 61) kassierten. „Mit unseren individuellen Fehlern in der Abwehr machen wir uns immer wieder zu viel kaputt“, sagt Toy, dessen Elf auch in der Offensive enttäuscht – die bis dato 27 Tore sind die schwächste Ausbeute der Liga.

Der 33-Jährige muss seine Startelf zum wiederholten Male umbauen. Magdolen (Kreislaufprobleme), Samuel Kaltenhauser und Denis Zabolotnyi (beide Oberschenkelprobleme) mussten am Samstag ausgewechselt werden – sie werden vermutlich ebenso fehlen wie die an Corona erkrankten Korbinian Vollmann und Martin Egner. Immerhin kehren die zuletzt privat verhinderten Maximilian Baitz und Michael Geier in den Kader zurück.

Der TSV Brunnthal geht die Aufgabe mit Rückenwind an: Der Aufsteiger gewann am vergangenen Dienstag beim 2:1 gegen Bruckmühl sein erstes Heimspiel seit Juli 2021 und überraschte am Samstag mit einem 3:3 in Karlsfeld. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic – Kraus, Toy, Kaiser, Zielke – Özdemir, Baitz, Maiberger, Pfeiffer – Geier, Jacobi.