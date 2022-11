Kirchheimer SC: Vor der Winterpause die Heimbilanz aufpolieren

Von: Guido Verstegen

Teilen

Sechs Wochen Pause: Andrii Hert (weiß) hat sich im Knie das Innenband angerissen. © gefö/A.

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen für die letzten beiden Spiele vor der Winterpause noch einmal alle Kräfte mobilisieren und im Duell mit dem SSV Eggenfelden möglichst die Heimbilanz aufpolieren.

Kirchheim – Es sind schon verrückte Fakten, die der Kirchheimer SC da vor dem 19. Landesliga-Spieltag präsentiert: Erster in der Fairnesstabelle, Erster in der Auswärtstabelle, Erster in der Rückrundentabelle, nach dem TSV Ampfing (41 Treffer) das torhungrigste Team der Liga (40) – und Letzter in der Heimtabelle.

„Wir haben allerdings auch erst sechs Mal zuhause gespielt“, lächelt KSC-Spielertrainer Steven Toy die dürftige Quote weg und will mit Blick auf die beiden Heimspiele gegen den SSV Eggenfelden an diesem Freitag (19.30 Uhr) und den FC Unterföhring (19. November, 14 Uhr) noch ein bisschen was mitnehmen. Vor drei Wochen habe man sich intern das Ziel gesetzt, vor der Winterpause 30 Punkte zu haben, deren 29 sind es bis dato bereits für den Rangsechsten.

Es ist bisher gerade im Vergleich zur nervenaufreibenden Vorsaison eine Top-Spielzeit für des KSC. Selbst mit Blick auf etwaige unnötige Niederlagen oder auch Unentschieden ärgere sich keiner im Team darüber, dass man nicht noch weiter oben stehe und damit sogar Richtung Bayernliga schiele, sagt Toy. „Natürlich schaut man lieber nach oben als nach unten! Aber wenn du in dieser Saison bei dieser Leistungsdichte nicht jedes Mal aufs Neue deine hundert Prozent abrufst, geht es auch schnell wieder in die andere Richtung.“

Dem zwei Punkte schlechter dastehenden SSV Eggenfelden begegnet der 34-Jährige mit Respekt. „Ein körperlich robuster Gegner. Im Hinspiel gab es in der ersten Halbzeit kaum Entlastung von unserer Seite“, erinnert sich Toy an den 2:1-Sieg im September. Damals erzielte Andrii Hert sein bisher einziges Tor für die Kirchheimer und wird zunächst einmal nicht nachlegen können: Im Auswärtsspiel gegen den VfB Forstinning (3:0) zog sich der ukrainische Ex-Profi einen Innenbandanriss im Knie zu und muss mindestens sechs Wochen pausieren. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner - Branco De Brito, Maiberger, Bachleitner, Zielke - Schmöller, Zabolotnyi, Vollmann - Özdemir, Cazorla, Mauerer