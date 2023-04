Kirchheimer SC vor entscheidendem Schritt

Von: Guido Verstegen

Die Stimmung ist auch in den wenig erfolgreichen Wochen immer gut gewesen, jetzt sind die Jungs aber noch einen Tick befreiter bei der Sache. Steven Toy (Spielertrainer Kirchheimer SC) Leistung abrufen: Alessandro Cazorla (weiß) und die KSC-Fußballer wollen da weitermachen, wo sie in Ampfing aufgehört haben. © Dieter Michalek/Archiv

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC erwarten den TuS Geretsried – und Spielertrainer Steven Toy hofft, dass sich sein Team mit einem verfrühten Ostergeschenk für die bisher so erfolgreiche Saison belohnt.

Kirchheim – Die Ausgangslage der Kontrahenten ist eine gänzlich andere, doch die Zielsetzung ist dieselbe. „Wir wollen am Ende 45 Punkte erreichen, und das sollte in den verbleibenden neun Partien auch zu schaffen sein“, wird Daniel Dittmann auf der Vereinswebsite zitiert. Wie der Coach des TuS Geretsried peilt auch Christian Boche, Fußball-Abteilungsleiter beim Kirchheimer SC, diese Marke an, „um den Abstieg auf jeden Fall zu vermeiden“.

Geht es nach Kirchheims Spielertrainer Steven Toy, steht seine Mannschaft bereits vor einem entscheidenden Schritt, wenn sich an diesem Donnerstag (19.45 Uhr) der Tabellenzwölfte auf der Sportanlage am Merowinger Hof vorstellt: „Mit einem Dreier kommen wir auf 43 Punkte, und dann haben wir den Klassenerhalt geschafft.“ So ganz nebenbei könnte der KSC so seine maue Heimbilanz (erst vier Siege) aufpolieren und wäre im Aufstiegsrennen weiter mittendrin statt nur dabei.

Zudem haben die Kirchheimer angesichts der Niederlage in der Vorrunde auch noch etwas gutzumachen. „An das Hinspiel kann sich sicher jeder gut erinnern“, sagte Toy über die Partie im September vergangenen Jahres, als sich seine Mannschaft mit „dummen Gegentoren“ ein besseres Resultat verbaute. Die Gäste (33 Punkte) sind zwar längst nicht aller Abstiegssorgen ledig, blieben aber zuletzt sieben Partien ungeschlagen, bis sie am Sonntag beim FC Sportfreunde Schwaig mit 2:3 unterlagen.

„Wir müssen uns auf uns konzentrieren und unsere Leistung abrufen – was dann möglich ist, hat man ja in Ampfing gesehen“, hofft Toy darauf, dass seine Schützlinge da weitermachen, wo sie am vergangenen Freitag beim 4:1 aufgehört haben: „Die Stimmung ist auch in den wenig erfolgreichen Wochen immer gut gewesen, jetzt sind die Jungs aber noch einen Tick befreiter bei der Sache.“

Aus der KSC-Startelf der Vorwoche fehlt auf jeden Fall der privat verhinderte Kapitän Philipp Maiberger, hinter dem Einsatz von Denis Zabolotnyi (Zerrung) steht indes noch ein Fragezeichen. Innenverteidiger Marinus Bachleitner meldete sich wieder fit. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Ecker, Jacobi, Zabolotnyi (Bachleitner), Zielke - Vollmann, Wilms, Flohrs - Özdemir, Cazorla, Mauerer