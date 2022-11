Kirchheimer SC will abwehrstarke Forstinninger knacken

Von: Guido Verstegen

Bevor es in die Winterpause geht, stehen für die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC gleich drei Auswärtsspiele auf dem Programm: Schon die erste Aufgabe VfB Forstinning hat es in sich.

Kirchheim – Der VfB Forstinning war mit seinem 2:1-Erfolg beim Kirchheimer SC der Party-Crasher bei der feierlichen Saisoneröffnung und geht als hervorragender Tabellenvierter in die Rückrunde: Der Aufsteiger legt bis dato eine sehr gute erste Landesliga-Spielzeit hin und nötigt auch dem nächsten Gegner (Samstag, 15 Uhr) jede Menge Respekt ab. „Die Mannschaft steht zu Recht da oben, ist vor allem defensiv sehr stark und hat auch im Hinspiel gegen uns große Disziplin bewiesen“, sagt Kirchheims Spielertrainer Steven Toy.

Nach davor zwei Niederlagen kehrte der VfB zuletzt mit einem 2:1 gegen den FC Sportfreunde Schwaig auf den Erfolgsweg zurück und stellte einmal mehr seine Effektivität unter Beweis: Nur Grünwald (21) und Schlusslicht Brunnthal (14) haben weniger Treffer erzielt als der Neuling mit seinem Torverhältnis von 22:21, das ihm 30 Punkte bescherte. „Es wird spannend sein, ein Tor gegen den VfB zu schießen“, sagt Toy.

Auch beim Siebten aus Kirchheim (26 Zähler) sind sie mit der Hinrunde sehr zufrieden – im Vorjahr hatten sie zum gleichen Zeitpunkt nur zwölf Punkte auf dem Konto, waren gemeinsam mit Traunstein und Töging Letzter – und wollen in den drei Auswärtsspielen vor der Winterpause möglichst nachlegen. Toy betont immer wieder, dass man nicht wieder bis zum Ende zittern wolle, zudem mag der TSV Kastl ein mahnendes Beispiel sein. Der hatte in der vergangenen Saison nach der Hinrunde immerhin 23 Punkte gesammelt, dann kamen nur noch sieben weitere da und das Team stieg als Schlusslicht ab.

Die letzten 20 Minuten im Holzkirchen-Spiel (2:2) am vergangenen Samstag wirkten noch nach beim KSC. Toy: „Wir haben das klar angesprochen. Es kann nicht sein, dass du 70 Minuten so viel investierst, dann so nachlässt und fast noch verlierst.“ Max Vitzthum (Knieprobleme) muss pausieren, der zuletzt angeschlagene Andrii Hert ist wieder eine Option für die Startelf. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner - Branco De Brito, Maiberger, Jacobi, Zielke - Schmöller, Zabolotnyi, Vollmann - Özdemir, Cazorla, Mauerer