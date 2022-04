Kirchheim will beim Schlusslicht den Relegationsplatz verteidigen

Von: Guido Verstegen

„Wir wissen, dass der Gegner gerade gut drauf ist, aber die Vorfreude auf das Spiel ist groß, und wir wollen gewinnen“, sagt KSC-Spielertrainer Steven Toy. © Christian Riedel/Archiv

Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC gastieren beim Tabellenletzten FC Töging, der gerade auf einer Erfolgswelle schwimmt.

Kirchheim – Mit dem 3:1-Sieg gegen die SpVgg Landshut ist es dem Kirchheimer SC gelungen, sich vom direkten Abstiegsplatz auf Relegationsrang 16 zu vorzuschieben – und tiefer will die Elf in der Schlussphase der Saison auf keinen Fall mehr rutschen. Kurios: Schlusslicht FC Töging stellt aktuell so etwas wie die Mannschaft der Stunde, nur der Tabellen-15. TSV Brunnthal schnitt in den zurückliegenden fünf Partien besser ab. „Wir wissen, dass der Gegner gerade gut drauf ist, aber die Vorfreude auf das Spiel ist groß, und wir wollen gewinnen“, sagt KSC-Spielertrainer Steven Toy.

Für beide Teams ist ein Sieg ein Muss: Gewinnt Töging, überholt die Elf den KSC, gewinnt der KSC, trennen die beiden Konkurrenten bereits fünf Punkte. Ein eminent wichtiger Schritt für die Kirchheimer, zumal der FC noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Toy weiß um die Qualität im Töginger Kader und darum, dass Thomas Breu der Zielspieler in der Offensive (15 Tore) ist. Im Hinspiel landeten die Kirchheimer beim 2:0 ihren ersten Saisonsieg – mit dem unbändigen Willen, unbedingt den Bock umzustoßen, wie Toy betont. Diese Energie soll auch am Samstag (14.30 Uhr) der Schlüssel zum Erfolg sein.

Töging kommt nach 2:0-Siegen gegen Spitzenreiter SV Erlbach und den SC Eintracht Freising mit breiter Brust daher. Und es wird dort auch niemanden interessieren, dass Freisings Trainer Alexander Plabst von „einer blamablen Leistung“ sprach und sich quasi für die „Wettbewerbsverzerrung“ im Abstiegskampf entschuldigte. In der aktuellen Situation zählt eben nur das nackte Resultat.

Toy hätte zu gerne auf die gegen Landshut funktionierende Startelf zurückgegriffen: Doch Torhüter Ivan Babic ist verhindert und Ricardo Jacobi mit einem positiven Corona-Test raus. Zudem ist der als Babic-Ersatz vorgesehene Markus Magdolen ebenso verletzt (Außenbandriss, etwa vier Wochen Pause) wie Florian Rädler, der kurz nach seinem Comeback mit einer Innenbandzerrung ausfällt. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner – Zielke, Kaiser, Maiberger, Branco De Brito – Pfeiffer, Baitz, Vollmann, Özdemir – Schmöller, Murga