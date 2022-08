Kirchheimer SC will jüngste 0:3-Pleite vergessen machen

Von: Guido Verstegen

Trainer Steven Toy: „Wir sind immer noch im Soll, aber es könnte durchaus besser aussehen“. © Michalek

Nachdem der Saisonauftakt beim 1:2 gegen Neuling Forstinning in die Hose gegangen ist, wollen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC gegen den TSV Grünwald möglichst den ersten Heimsieg landen.

Kirchheim – Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der heftigen 0:4-Auswärtsniederlage in der Saison 2021/2022 erwartet der Kirchheimer SC den TSV Grünwald auf der Sportanlage am Merowinger Hof und will an diesem Freitag (19.30 Uhr) unbedingt die enttäuschende Leistung beim 0:3 in Dachau vergessen machen. „Das wird uns nicht wieder passieren“, ist Spielertrainer Steven Toy sicher. Seine Schützlinge hätten schon am Montag im Training ganz anders mitgezogen, die zweite Pleite in der vierten Partie, und das erneut gegen einen Aufsteiger wurmte die Spieler offensichtlich.

„Wir sind immer noch im Soll, aber es könnte durchaus besser aussehen“, sagt Toy, der mit der bisherigen Ausbeute zufrieden ist, sich angesichts des leblosen Auftritts gerade in der ersten Halbzeit aber auch eine entsprechende Reaktion wünscht. Seine Mannschaft brauche einfach die Energie, die sie in Karlsfeld (3:1) und in Unterföhring (4:2) auf den Platz gebracht habe: „Wir müssen immer hundert Prozent geben, egal gegen wen wir spielen in der Liga.“ Die Mannschaft müsse wieder mehr zweite Bälle gewinnen, deutlich enger am Gegner sein und wieder mehr Kommandos geben.

Der punktgleiche Tabellennachbar Grünwald kommt mit der Empfehlung eines 1:0-Sieges gegen den FC Sportfreunde Schwaig nach Kirchheim. Der TSV sei mit Blick auf den Umbruch im Kader auch so ein bisschen „eine Wundertüte“, verfüge aber vor allem in der Offensive über reichlich Qualität, findet Toy.

Die KSC-Abwehr ist also gefordert, und das in veränderter Formation: Weil Marinus Bachleitner (Prüfungen) und Philipp Maiberger (Urlaub) fehlen, rücken vermutlich Ricardo Jacobi und Denis Zabolotnyi in die Innenverteidigung. Bei dem zuletzt schon angeschlagenen Peter Schmöller (Verdacht auf Meniskusanriss) steht noch das Ergebnis des MRT aus, der bisherige Top-Scorer Alessandro Cazorla ist aus dem Urlaub zurück. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner - Zielke, Jacobi, Zabolotnyi, Branco De Brito - Pfeiffer, Vollmann, Wilms - Hert, Cazorla, Özdemir