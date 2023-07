Kirchheim wird Zeit brauchen, um sich an die neue Liga zu gewöhnen

Von: Guido Verstegen

Unterschiedsspieler: Ex-Profi Korbinian Vollmann ist einer der wenigen Kirchheimer, der schon höherklassig am Ball waren. © Michalek

Es ist das erste Spiel auf einem langen Weg: Bayernliga-Neuling Kirchheimer SC will die Partie beim favorisierten Nachbarn SV Heimstetten genießen und sich so teuer wie möglich verkaufen.

Kirchheim – 55 Tage nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte wartet auf die Kirchheimer Fußballer der nächste unvergessliche Moment: Erstmals seit Jahrzehnten geht es an diesem Samstag (17 Uhr) im Ortsderby gegen Gastgeber Heimstetten um Punkte.

Unter dem Motto „Kirchheim ist Blau“ brechen Anhänger um 15 Uhr am Merowinger Hof zu einem Fanmarsch in den nahen ATS-Sportpark auf. „Das Duell überstrahlt alles“, sagt Christian Boche vor dem Start in die erste Bayernliga-Saison. Der KSC-Abteilungsleiter kann sich noch gut an das letzte offizielle Testspiel gegen den SVH erinnern, als der damalige Landesligist den damaligen Regionalligisten beim 50. Vereinsjubiläum vor 480 Zuschauern prompt mit 3:2 besiegte.

Steven Toy war damals beim SV Heimstetten aktiv, fiel an jenem 30. Juni 2013 verletzt aus und sagt heute: „Das war nur ein Vorbereitungsspiel.“ Kirchheims Spielertrainer wäre mit einem Remis beim zu den Titelkandidaten zählenden Regionalliga-Absteiger hochzufrieden. „Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen“, betont er und spielt auf die Tatsache an, dass fast zwei Drittel der Akteure im aktuellen Kader einst aus der eigenen A-Jugend aufrückten.

Nur Maximilian Baitz, Alessandro Cazorla und Ertugrul Nacar haben ein wenig Bayernliga-Luft geschnuppert, neben Toy sind lediglich die spielenden Co-Trainer Korbinian Vollmann und Ricardo Jacobi sowie der Ukrainer Andrii Hert auch höherklassig aufgelaufen. Toy: „Wir werden eine gewisse Zeit brauchen, um uns an das Tempo in der neuen Liga zu gewöhnen. Wir haben aber bewiesen, dass wir ein entwicklungsfähiges Team sind – auch spielerisch haben wir Fortschritte gemacht.“

In der Vorbereitung ließ Toy Dreierkette spielen, um ein weiteres System in petto haben. Das Derby geht er zurückhaltend an: „Wir spielen sicher keinen Champagnerfußball mit siebzig Prozent Ballbesitz.“ Beim KSC ist vor allem harte Arbeit und ein hohes Maß an jener Mentalität gefragt, die das Team schon so oft bewiesen hat.

Im Moment überwiege die Vorfreude sagt Toy, der um den steinigen Weg weiß, der vor seinen Schützlingen liegt. „Wir werden jedes Spiel für sich angehen – und Punkte hamstern.“ Erklärtes Ziel ist der Klassenerhalt, möglichst ohne Relegation. Abgesehen von den Langzeitverletzten sowie dem Trio Marco Flohrs (Urlaub), Cazorla (privat verhindert) und Luis Metzen (Leistenprobleme) sind beim KSC alle fit – auch Ex-1860-Profi Vollmann, in dem Toy einen absoluten Unterschiedsspieler sieht. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner - Zielke, Jacobi, Milla Nava, Maiberger, Ecker - Zabolotnyi, Vollmann, Wilms - Mauerer, Schmöller