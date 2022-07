Kirchheimer SC wünscht sich besseren Start, ruhigeren Saisonverlauf

Von: Guido Verstegen

„Gerade ist alles im Fluss“: Spielertrainer Steven Toy hat erstmals in seiner Zeit als KSC-Coach keine gemeinsame Zieldefinition mit dem Team erarbeitet. © Dieter Michalek

Landesliga-Eröffnungsspiel gegen Aufsteiger VfB Forstinning mit KSC-Ex-Trainer Ivica Coric: Für die Fußballer des Kirchheimer SC ist es an diesem Freitag (19 Uhr) ein besonderer Start in die neue Saison. Und die soll deutlich weniger Nerven kosten als die vorherige.

Kirchheim – Da sind diese famosen sieben ungeschlagenen Partien auf der Zielgeraden der vergangenen Spielzeit mit ihren 26:10 Toren, die dem Kirchheimer SC tatsächlich noch den direkten Klassenerhalt bescherten. Da sind aber auch diese elf sieglosen Spiele zum Start mit ihren zwei Pünktchen und ihren schlimmen 7:39 Toren, die den KSC früh zum Abstiegskandidaten machten. Dazwischen viel Zittern, Hoffen, Vertrauen. Kirchheims Fußball-Abteilungsleiter Christian Boche wünscht sich denn auch „einen besseren Start, einen ruhigeren Saisonverlauf und einen Mittelfeldplatz“.

Das mit dem besseren Start sollte nicht so schwer zu schaffen sein, stellt Spielertrainer Steven Toy augenzwinkernd fest. Der 33-Jährige hat erstmals in seiner Zeit als KSC-Coach keine gemeinsame Zieldefinition mit dem Team erarbeitet, „weil gerade alles im Fluss ist“. Mit Fabian Löns, Markus Magdolen oder auch Michael Geier fehlten nun Akteure, die den Umbruch in den vergangenen Jahren mitgestaltet hätten. „Keiner kann zum Beispiel die 25 Jahre von Fabi im Verein von jetzt auf gleich aufholen“, nimmt Toy seinen Neuzugängen damit auch jeden Druck.

Mit Marinus Bachleitner (Innenverteidiger), Alessandro Cazorla und Luca Mauerer (beide Angriff) laufen beim Start vermutlich drei Neue auf. „Noch fehlen die Automatismen, aber die Jungs bringen uns auf jeden Fall weiter und passen gut rein.“ Die Spielberechtigung für den ukrainischen Profi Andrii Hert steht noch aus: „Es fehlt nur noch das Okay vom BFV, der ukrainische Verband und der DFB haben bereits ihr Einverständnis erklärt.“

Dass sein KSC das Eröffnungsspiel austrägt – ab 16.30 Uhr läuft ein Jugendspiel, um 17.45 Uhr startet das offizielle Rahmenprogramm unter anderem mit der Musikkapelle Kirchheim – findet Toy „saucool“. Zumal der VfB Forstinning kommt, der seine erste Landesliga-Saison erlebt und mit Ivica Coric jenen erfolgreichen Trainer hat, der zuvor 13 Jahre lang die Kirchheimer Erste betreute und sie aus der Kreisklasse in die Landesliga führte. Toy: „Das ist ein besonderes Spiel.“

Aus dem damaligen Coric-Kader ist keiner mehr dabei, mit Ivan Sadric steht aber ein ehemaliger KSC-Spieler im VfB-Aufgebot, und Forstinnings Co-Trainer Hizir Tasci ist der Vater von Luis Tasci, der beim KSC allerdings nach einer Operation (Knorpelschaden) noch knapp sechs Monate ausfällt. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner – Branco De Brito, Maiberger, Bachleitner, Zielke – Pfeiffer, Vollmann, Wilms – Özdemir, Cazorla, Mauerer.