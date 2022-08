Kirchheimer SC zeigt beim 4:0 gegen Grünwald die richtige Reaktion

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Auf Tuchfühlung: Der Grünwalder Luis Heinzlmeier (links) versucht den zweifachen Kirchheimer Torschützen Alessandro Cazorla zu halten. © Dieter Michalek

Steven Toy ist beim Kirchheimer SC gerade in seine siebte Saison als Trainer gegangen. Und doch gibt es nach all den Jahren beim Landesligisten immer noch Premieren für ihn – so etwa im Heimduell gegen den TSV Grünwald. Denn da durfte Toy eine Viertelstunde vor Schluss mit ansehen, wie sein Torwart Martin Egner einen Handelfmeter von Marco Bornhauser parierte.

Kirchheim – Zwar habe es in den vergangenen Jahren hier und da schon mal einen verschossenen Strafstoß des Gegners gegeben, berichtet Toy. „Aber in meiner Zeit in Kirchheim habe ich noch nie erlebt, dass wir einen Elfmeter gehalten haben.“ Doch nicht nur aus diesem Grund sei die Parade seines Keepers beim Stand von 3:0 erfreulich gewesen, sagt der Coach. Vielmehr habe er in diesem Moment auch gewusst: „Heute passiert hier nichts mehr.“

Tatsächlich können Toy und seine Kirchheimer wenig später einen 4:0-Heimsieg bejubeln. Dieser sei zwar „absolut verdient“ gewesen, urteilt der Trainer. „Aber es gab auch ein, zwei Phasen, in denen der Gegner das Spiel hätte drehen können.“ So etwa Mitte der ersten Hälfte und beim Stand von 1:0 für den KSC – dank Kerim Özdemirs frühem Führungstor. Da habe Grünwald eine „tausendprozentige Chance“ gehabt, so Toy, aus wenigen Meter aber das leere Tor nicht getroffen.

Stattdessen erzielte sein Team kurz vor der Halbzeit das 2:0 durch Alessandro Cazorla, der in der 64. Minute auch noch ein weiteres Mal traf – zum eigentlich beruhigenden 3:0. Und dennoch kam Steven Toy am Seitenrand kurzzeitig ins Grübeln, als Grünwald in der 75. Minute einen Handelfmeter zugesprochen bekam. „Wenn der reingeht, kann vielleicht noch mal Hektik aufkommen“, sagt der Coach. Doch dank Martin Egner und seiner Parade blieb die Null stehen – und tat dies auch bis zum Abpfiff. Denn der Schlusspunkt in dieser Partie blieb abermals den Kirchheimern vorbehalten: Ex-Profi Korbinian Vollmann traf in der 84. Minute zum 4:0-Endstand.

„Das war die richtige Reaktion nach dem Dachau-Spiel“, lobt Toy, dessen Elf in der Vorwoche mit 0:3 den Kürzeren gezogen hatte. „Aber das habe ich vor dem Spiel auch klar angesprochen, dass ich da etwas sehen will.“ (PATRIK STÄBLER)

Kirchheimer SC – TSV Grünwald 4:0 (2:0)

KSC: Egner, Zielke, Jacobi, Zabolotnyi, Karlin (65. Mauerer), Pfeiffer (73. Wilms), Vollmann, Baitz, Hert (85. Kaiser), Cazorla (83. Kraus), Özdemir (69. Vitzthum).

Tore: 1:0 Özdemir (9.), 2:0 Cazorla (44.), 3:0 Cazorla (64.), 4:0 Vollmann (84.).

Schiedsrichter: Philipp Spateneder (TSV Anzenkirchen) – Zuschauer: 125.