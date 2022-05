Kirchheim zerlegt Holzkirchen 6:1 und verhindert direkten Abstieg

Von: Guido Verstegen

Torschrei: Sebastian Zielke (2.v.l.) wird von den Mitspielern für das 1:0 nach perfektem Slalomlauf durch die Holzkirchner Abwehr gefeiert. © Gerald Förtsch

Dank eines 6:1 (2:0)-Erfolges über den TuS Holzkirchen haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC den direkten Abstieg verhindert und hoffen zwei Spieltage vor Saisonende darauf, auch die Relegation vermeiden zu können.

Kirchheim – Mittendrin im Ringen um den Klassenerhalt feiert der Kirchheimer SC seinen höchsten Landesliga-Sieg seit dem 28. August 2015 (6:0 gegen Manching) und kanzelt den TuS Holzkirchen mit 6:1 ab. Wie geht das bitte mit diesem immensen Druck im Nacken? „Weil wir das Thema positiv angehen und uns tatsächlich auf diese entscheidenden Duelle freuen“, sagte KSC-Spielertrainer Steven Toy, der zugab, angesichts der Qualität im Team des Gegners bestenfalls auf einen Arbeitssieg seiner Elf gehofft zu haben.

Die Gäste begannen offensiv, hatten da einige sehr gute Ideen, spielten sich aber nicht entscheidend in die Box. Die Aktionen der Heimelf wurden nach etwa zehn Minuten konkreter, bei der ersten Kirchheimer Torchance hatte Peter Schmöller das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an TuS-Keeper Markus Grünewald (18.). Die zweite Gelegenheit bedeutete die sehenswerte Führung: Sebastian Zielke (siehe auch Randspalte) tanzte drei Holzkirchner aus und pflanzte die Kugel ins rechte Kreuzeck (22.). Sean Erten köpfte nach einem Eckstoß von Maximilian Drum freistehend links vorbei und verpasste so den Ausgleich (27.), dann war wieder Kirchheim dran: Nach Doppelpass mit Noel Pfeiffer schob Schmöller zum 2:0 ein (35.).

Die KSC-Elf spielte befreit auf, ließ hinten wenig zu und nutzte vorne die Räume in der nicht immer sattelfesten Holzkirchner Abwehr. Maximilian Baitz erzielte auf Ablage von Korbinian Vollmann seinen ersten Saisontreffer (55.), Erten bestrafte die kurz abwesenden Kirchheimer im Anschluss an einen rasch ausgeführten Freistoß mit dem Gegentor (57.). „Wenn wir dann nachlegen, sind wir wieder im Spiel“, sagte TuS-Trainer Joe Albersinger, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machte: „Von wegen für uns geht’s um nichts mehr – die Jungs wollten, doch am Ende ging uns nach sieben Spielen in drei Wochen die Puste aus.“

Als dann Benjamin Murga einen Einwurf schnell ausführte, und Vollmann in der Mitte Schmöller bediente, war der alte Abstand wieder hergestellt (64.). Mehr noch: Vollmann bestrafte im Zusammenspiel mit Pfeiffer einen Abwehrpatzer des Tabellenfünften (67.), und Martin Younan traf zu seinem ersten Landesliga-Tor (78.). Weil der Vorletzte FC Töging nach Punkten bestenfalls noch gleichziehen kann, der Kirchheimer SC aber den direkten Vergleich gewonnen hat, ist das Etappenziel Relegation zwei Spieltage vor Schluss erreicht. (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC – TuS Holzkirchen 6:1 (2:0) KSC: Babic – Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Ecker /79. Kaiser) – Pfeiffer (70. Younan), Baitz, Vollmann – Özdemir (68. Branco De Brito), Schmöller (75. Kraus), Murga (64. Wilms).

Tore: 1:0 Zielke (22.), 2:0 Schmöller (35.), 3:0 Baitz (55.), 3:1 Erten (57.), 4:1 Schmöller (64.), 5:1 Vollmann (67.), 6:1 Younan (78.)

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) – Zuschauer: 100.