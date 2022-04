Kirchheimer Zuversicht im Abstiegskampf

Von: Guido Verstegen

Kirchheim – Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen ihren Aufwärtstrend bestätigen und im heutigen Heimspiel (20 Uhr) gegen den SSV Eggenfelden drei weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

Die Hypothek des verkorksten Saisonstarts mit nur zwei Punkten aus den ersten elf Spielen wiegt schwer, doch beim Kirchheimer SC gehen sie die verbleibenden fünf Endspiele im Abstiegskampf mit großer Zuversicht an. „Bei uns haben einfach alle Bock auf die entscheidenden Spiele, weil auch personell alles wieder besser aussieht“, sagt KSC-Spielertrainer Steven Toy, der nach seiner Sprunggelenksverletzung selbst früher als erwartet wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Auch der zuletzt verletzte Matthias Ecker ist auf dem Sprung in den Kader, ihn hatte zuletzt eine Corona-Infektion zurückgeworfen. Ob der aus dem Urlaub zurückgekehrte Ivan Babic oder Martin Egner im Kasten steht, ist noch nicht raus. Toy: „Das bespreche ich nochmal genau mit Torwart-Trainer Sascha Jager.“

Von den letzten fünf Partien konnten die Kirchheimer - sie sind mit 29 Punkten Drittletzter – immerhin drei gewinnen, in der Rückrunde sprangen bis dato schon fünf Zähler mehr heraus als in der gesamten Hinrunde. Ein Aufwärtstrend ist also unverkennbar. „In den nächsten Tagen kommt einiges an Bewegung ins untere Tabellendrittel“, vermutet Toy mit Blick auf die Begegnungen der Konkurrenz in der anstehenden Runde und den dann folgenden Nachholspielen. „Aber in erster Linie geht es um uns, wir müssen den nächsten Schritt machen.“

Gegner SSV Eggenfelden (37 Zähler) ist als Zehnter noch nicht aller Sorgen ledig, wird also alles dafür tun, um erstmals seit dem 16. Oktober 2021 (5:1 in Töging) wieder ein Auswärtsspiel zu gewinnen. „Die Mannschaft spielt sehr diszipliniert“, sagt Toy über den Aufsteiger. „Sie stehen sehr tief und schalten gut um. Es wird spannend werden, wie wir sie hinten knacken können.“ guv

Kirchheimer SC: Egner (Babic) - Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Branco De Brito - Pfeiffer, Baitz, Vollmann, Özdemir - Schmöller, Murga