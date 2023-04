Kirchheimer SC zurück im Rennen um Aufstiegsrelegation

Von: Guido Verstegen

Im Angriffsmodus: Luca Mauerer (blau) ist einsatzbereit fürs Topspiel. © Christian Riedel

Es ist angerichtet: Im Ringen um den Relegationsplatz empfängt der Tabellenzweite Kirchheimer SC in der Fußball-Landesliga Südost den Dritten TSV Eintracht Karlsfeld.

Kirchheim – Rein rechnerisch ist die Kuh noch nicht vom Eis, aber aus Sicht von Spielertrainer Steven Toy hat der Kirchheimer SC mit dem 2:1-Erfolg bei der SpVgg Landshut „einen Riesenschritt in Sachen Klassenerhalt“ gemacht: „Das sollte jetzt tatsächlich reichen.“

Noch immer ist der 33-Jährige vorsichtig in seinen Formulierungen, und das gilt auch für den Weg in die andere Richtung – denn sollten die Kirchheimer ihr Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Dienstag, 19.30 Uhr) gewinnen, können Verantwortliche und Spieler verstärkt in Richtung Bayernliga lugen respektive die Aufstiegsrelegation ins Visier nehmen.

„Wir wollen natürlich nicht um die goldene Ananas spielen und setzen uns immer neue Ziele. Es ist schon cool, wie die Saison so für uns läuft, und wir können diese Aufgabe mit positivem Druck angehen“, sagt Toy, der mit einem selbstbewussten Kontrahenten rechnet. Seit fünf Spielen (17:4 Tore) sind die Karlsfelder ungeschlagen und setzten zuletzt mit dem 3:0 gegen den souveränen Spitzenreiter SV Bruckmühl ein dickes Ausrufezeichen. Weil das Top-Spiel beim SB Chiemgau Traunstein abgesagt wurde, kommt der Gegner ausgeruht nach Kirchheim.

„Das ist schon eine super Serie, aber es kann alles passieren“, erinnert sich Toy gerne an den 3:1-Erfolg seiner Elf im Vorrunden-Duell und verweist auf die „krass ausgeglichene Liga“. Zum Vergleich: Aktuell haben beide Teams als Zweiter bzw. Dritter je 44 Zähler auf dem Konto, am 27. Spieltag der vergangenen Saison war der KSC hingegen mit 23 Punkten Vorletzter, während Karlsfeld mit 51 Punkten auf Rang vier lag. Toy: „Es ist einfach wahnsinnig eng gerade.“ Im Moment hat Kirchheim nur neun Punkte mehr auf dem Konto als der SV Pullach auf dem ersten Abstiegsrelegationsrang 14.

Gut möglich, dass Toy mit Blick auf die kräftezehrende Partie auf der einen oder anderen Position umstellt: So schonte er den zuletzt angeschlagenen Denis Zabolotnyi in Landshut noch mit einem Kurzeinsatz, zudem wären auch Maximilian Baitz oder der wieder einsatzbereite Luca Mauerer Optionen fürs Topspiel. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Zielke, Bachleitner, Maiberger, Ecker - Flohrs, Zabolotnyi, Vollmann - Özdemir, Cazorla, Mauerer