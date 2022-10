Simikic: „Unsere Spieler sind keine Maschinen, diesmal ging es einfach nicht mehr“

Von: Nico Bauer

Der Plan von Zlatan Simikic ging gegen die Eintracht aus Karlsfeld nicht auf. © LakoPress / Imago images

Eine klare Niederlage kassierte der FC Unterföhring beim TSV Eintracht Karlsfeld. Die Rahmenbedingungen bremsen Zlatan Simikic und sein Team derzeit aus.

Unterföhring – In dieser Saison des Landesliga Südost hat der FC Unterföhring schon viele Spiele verloren, bei denen man sich mehr selbst geschlagen hat. Diesmal beim 0:3 (0:1) in Karlsfeld war das ganz anders. „Diesmal konnte ich dem gegnerischen Trainer die Hand geben und sagen, ihr habt den besseren Fußball gespielt“, sagte Trainer Zlatan Simikic später.

Die Unterföhringer traten nur in der Anfangsphase auf wie der Karlsfelder Angstgegner, der die Mannschaft aus dem Landkreis Dachau teilweise böse abgewatscht hatte. Diesmal hatte man in der Anfangsphase durchaus gute Chancen für den Führungstreffer, doch die Hausherren hatten die Antwort mit einem schön herausgespielten Treffer in der 19. Minute.

FC Unterföhring: Probleme mit dem Hauptplatz bremsen Zlatan Simikic und sein Team aus

Der offensiv denkende FCU-Trainer Simikic stellte etwas selbstkritisch fest, dass der Matchplan mit Pressing und hoher Verteidigung diesmal nicht aufging. Karlsfeld hatte an diesem Tag die besseren Lösungen und fand die richtigen Wege, um sich schön zum Tor zu spielen. In Rückstand liegend konnte Unterföhring taktisch keine Schritte zurück gehen und kassierte so eine Niederlage, die in Ordnung ging.

Simikic nahm die Mannschaft in Schutz, dass man derzeit keine einfachen Voraussetzungen habe. In Unterföhring gibt es Probleme mit dem Zustand des Hauptplatzes, weshalb das Team zuletzt auf dem heimischen Kunstrasen trainierte und spielte. Das hat zur Folge, dass man sich bei Auswärtsaufgaben auf tiefen Naturrasenplätzen stark umstellen muss. „Unsere Spieler sind keine Maschinen“, sagt der Trainer, „und diesmal ging es einfach nicht mehr.“

Zu den Kunstrasenspielen kommt noch dazu, dass es dort keine Kameras gibt und die Unterföhringer seit einigen Wochen nicht mehr die Videoanalyse der eigenen Spiele betreiben konnten. Dieses Instrument fehlt dem Trainer sehr, der nun nach zwei Niederlagen wieder mit seinem Team nahe an die Abstiegsrelegationszone heranrückt. (NICO BAUER)

TSV Eintracht Karlsfeld - FC Unterföhring 3:0 (1:0).

FCU: Fritz - S. Bahadir, Arifovic (76. Heller), Schrödl (46. Kurtovic) - Ehret, B. Bahadir (70. Faber), A. Arkadas, T. Arkadas (46. Aliji), Sahingöz - Siebald, Nirschl (63. E. Gümüs).

Tore: 1:0 Eicher (19.), 2:0 Schäffer (69.), 3:0 Celik (90.+1).

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster).

Zuschauer: 100.