SpVgg Unterhaching: Klare Worte, klares Ergebnis

Haching-Boss Manni Schwabl bei Jahreshauptversammlung mit 100-prozentiger Mehrheit wiedergewählt.

Unterhaching – Mit 100 Prozent der Stimmen haben die Mitglieder der SpVgg Unterhaching Manfred Schwabl bei der Jahreshauptversammlung in seinem Amt als Vereinspräsident bestätigt. Schwabl hatte vor wenigen Tagen sein zehnjähriges Jubiläum als Haching-Boss gefeiert. Am 28. Juni 2012 war er zum erstenmal zum Präsidenten der SpVgg Unterhaching gewählt worden und trat damals die Nachfolge des heutigen Ehrenpräsidenten Engelbert Kupka an, der dieses Amt 39 Jahre inne hatte. „Ich bin sehr dankbar, dass wir uns wieder alle in diesem Rahmen treffen“, begann Schwabl seine Rede. Anschließend erhob sich der Saal und es wurde den verstorbenen Mitgliedern aus den letzten zwei Jahren mit einer Schweigeminute gedacht. Stellvertretend nannte der Präsident die ehemalige Fan-Beauftragte Erika Link, die Trainer-Legende Peter Grosser und die Vereins-Ikone Anton Schrobenhauser. Danach wählte Schwabl klare Worte über die Tiefpunkte in den letzten beiden Jahren. „Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir sportlich eigentlich nichts mehr erreicht.“

Allerdings gäbe es „keinen Schaden ohne Nutzen“ – und so hat sich der Verein auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit konzentriert. „Ich glaube, dass auf den Fußball schwere Stürme zukommen werden und da möchte ich mit diesem Verein nicht dabei sein. Der Verein muss in der Lage sein unabhängig von fremden Dritten wirtschaftlich gesund zu bleiben.“ Das Nachwuchsleistungszentrum trägt mit seinen Transfererlösen maßgeblich zur wirtschaftlichen Stabilität bei.

Nach seiner Rede wurde Schwabl ein Video mit Grußbotschaften von ehemaligen und aktuellen Weggefährten vorgespielt, die sich für seinen Einsatz in den vergangenen zehn Jahren Präsidentschaft bedankten und ihm allesamt zu seinen Verdiensten für die Spielvereinigung gratulierten. Die Folge: Stehende Ovationen der Mitglieder.

Daniel Eymer stellte die sozialen Projekte und die Entwicklung der Fans vor. „Die Pandemie-Zeit war für unser soziales Engagement und für unsere Fans extrem herausfordernd“, sagte der Vizepräsident der SpVgg. „Entgegen aller Hindernisse haben wir unsere soziale Arbeit jedoch intensiviert und auch der letzte Spieltag der vergangenen Saison zeigt, dass unsere Fans – mit 7500 Zuschauern gegen den TSV Rain am Lech – wieder mit allem was sie haben dabei sind.“

Marc Unterberger, Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrum und der U19, hob die herausragende Arbeit bei den Junioren hervor und welchen Stellenwert diese für den ganzen Verein hat. Nicht nur der sehr große Anteil an Jugendspielern im Profikader, sondern auch die Transfererlöse aus dem Nachwuchs wären essenziell für den Verein.“ Als Beispiele nannte Unterberger Karim Adeyemi und Nico Mantl, deren Transfers Haching zusammen bis jetzt 13 Millionen Euro an Ablösesummen einbrachten.

Vor den Neuwahlen richtet Ehrenpräsident Engelbert Kupka nochmals das Wort an die Mitglieder. Zunächst blickte er in die Vergangenheit und würdigte die mehr als herausragenden Verdienste des Anton Schrobenhauser für die Spielvereinigung. „Aufgrund dieser Verdienste haben wir uns dazu entschieden, das VIP-Haus im Stadion in Anton Schrobenhauser VIP-Haus zu benennen sowie dem Jugend-Trainingsgelände an der Sternstraße in Unterhaching den Namen Anton Schrobenhauser-Nachwuchs-Campus zu geben. Stadionnamen werden immer wieder durch neue Sponsoren geändert und wir wollten etwas für die Ewigkeit schaffen“, so der Ehrenpräsident. Alle anwesenden Mitglieder stimmten für diese Namensgebung.

Auch für Manfred Schwabl hatte Kupka nur lobende Worte. „Was Manni für diesen Verein getan hat, ist wirklich außergewöhnlich. Du hast eine Ära geprägt und wirst diese hoffentlich auch noch lange Zeit fortführen.“

Worte, die Kupkas Nachfolger gefielen: „Das stimmt uns alle sehr glücklich! Wir sind stolz, für diesen Verein arbeiten zu dürfen und werden alles daran setzen, das absolute Maximum aus den kommenden Jahren heraus zu holen. Wir können diesen Weg nur gemeinsam gehen und das werden wir tun. Es ist schön diesen Zuspruch erneut erhalten zu haben“, sagte der neue und alte Präsident Manfred Schwabl.

