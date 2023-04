Klarer Aufwärtstrend bei U23 des FC Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen - Im heutigen Duell der Bezirksligaaufsteiger zwischen der U23 des FC Deisenhofen und dem TSV Murnau (Anstoß 19.30 Uhr) gelten die Gäste der Papierform nach als Favorit. 42 Punkte, und damit zwölf mehr als die Blauhemden, haben die Murnauer auf dem Konto. Zur Winterpause durften sie sogar noch vom Durchmarsch in die Landesliga träumen. Das hat sich nach nur einem Sieg in den sechs Partien 2023 erledigt, sieben Zähler fehlen auf Rang zwei.

Auch deshalb wittern die Deisenhofner, die weiterhin um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd bangen müssen, ihre Chance: „Ich kann mir vorstellen, dass die Murnauer die Saison ein bisschen abgehakt haben“, sagt FCD-Spielertrainer Felix Scherer. Kurios: Schon nach dem ersten Spiel des Jahres entließ der TSV den erfolgreichen Trainer Sven Teichmann, dem Vernehmen nach auch, weil der Ex-Profi zu fordernd war.

Gleichwohl erwartet Gegner Scherer eine sehr schwere Aufgabe: „Sie haben schon eine brutale Qualität, da müssen wir aufpassen. Es wird ihnen auch sicher nicht gefallen, dass sie so viele Spiele Unentschieden gespielt oder verloren haben. Das ist nicht ihr Anspruch.“

Der TSV Murnau, so viel ist in Deisenhofen aus der vergangenen, gemeinsamen Kreisligasaison und auch aus dem Vorrundenduell, das der TSV mit 4:0 gewann, bekannt, zählt zu den fußballerisch beschlagensten Teams der Liga. „Das ist eine Mannschaft, die den Ball haben will, sie werden versuchen, aggressiv anzulaufen, das haben sie auch im Hinspiel gemacht. Da müssen wir Lösungen finden“, so Scherer, „aber das liegt uns eher als Mannschaften, die sich hinten reinstellen.“

Klar ist: Die Deisenhofner gehen nach vier Siegen in den sechs Partien seit Wiederbeginn mit breiter Brust in die Partie. „Wir haben jetzt gut Selbstvertrauen getankt“, versichert Scherer, der zumindest für eine Halbzeit oder etwas mehr auch wieder auf Verstärkung aus dem erst am morgigen Samstag geforderten Bayernliga-Team hofft: „Zwei, vielleicht drei Leute werden bei uns Spielpraxis bekommen.“