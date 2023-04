Klassenerhalt in weiter Ferne

Von: Nico Bauer

VfR Garching kassiert bittere 0:5-Heimschlappe gegen Kottern.

Garching – Der VfR Garching war auf einem guten Weg aus den Abstiegsrelegationsplätzen, aber jetzt deutet doch wieder alles auf den Showdown nach der Punktrunde hin. Beim 0:5 (0:3) zu Hause gegen den TSV Kottern präsentierte man sich erschreckend schwach. Um die Relegation zu erreichen, bräuchte es jetzt eine Explosion. In der Anfangsphase deutete noch nicht viel darauf hin, dass die Garchinger einen ganz frustrierenden Flutlicht-Abend erleben würden. In der 9. Minute zimmerte Mike Niebauer den Ball ans Lattenkreuz und in der 11. Minute wackelte das Gestänge immer noch. Der VfR kam gut ins Spiel und setzte die ersten Zeichen.

Nach einer Viertelstunde hätte sich Garching eine Führung verdient gehabt. Dann aber kamen die Kotterner, denen eine Mischung aus gefährlichen Standards mit bösen Garchinger Abwehrpatzern reichte, um zur Pause schon den Sack zuzumachen. Beim Stand von 0:3 brauchte es viel Phantasie, um sich eine Wende vorzustellen. Der zuletzt defensiv sehr kompakte VfR machte einen Rückschritt in die Steinzeit. Beim ersten Tor leistete sich der VfR zwei katastrophale Klärungsversuche, um dann im Fünfmeterraum zwei Gegner frei zu lassen. Das 0:2 war eine Ecke, die aus vier Metern eingeköpft wurde. Torwart und Verteidiger sahen gleichermaßen schlecht aus. Einfacher war die Schuldfrage beim 0:3, weil der sonst so zuverlässige Torwart Maximilian Retzer wie in der Vorwoche einen eigentlich gefangenen Eckball fallen ließ. Die Kotterner hatten mit den drei nicht allzu kompliziert geschossenen Toren den Sieg schon sicher und zauberten nach der Pause munter vor sich hin. Nach einer Stunde kassierte man das 0:4 und eigentlich hätte es da schon 0:6 stehen müssen. Garching war nur noch ein durchschnittlicher Trainingsgegner und hatte dann auch noch Glück, dass Maximilian Retzer einen frech auf die Tormitte geschossenen Elfmeter mit dem Fuß abwehrte. Mit dem 0:5 war man am Ende verdammt gut bedient.

VfR Garching - TSV Kottern 0:5 (0:3).

VfR Garching:Retzer - Kehl (42. Wimmer), Hofmaier (76. Wanzek), Ljubicic, Radau - Niebauer, Basta (72. Sodji), Rohrhirsch, Reich (42. Thoss), Djeukam - Tambo (59. Gertsmann) Tore: 0:1 Yazir (30.), 0:2 Fichtl (37.), 0:3 Jocham (43.), 0:4 Fichtl (61.), 0:5 Fichtl (80.). Gelbrot: Rohrhirsch (59., wiederholtes Foulspiel). Schiedsrichter: Benjamin Mignon Loderhof/Sulzbach. Zuschauer: 150.