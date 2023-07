0:3-Klatsche gegen Pfaffenhofen: „Rückschritt gegenüber dem Stand, wo wir schon waren“

Ansprache an die Mannschaft: Hachings Cheftrainer Marc Endres. © Robert Gasser

Die Reserve der SpVgg Unterhaching verpatze seinen Saisonstart gegen den Aufsteiger aus Pfaffenhofen. Trainer Endres kritisiert vor allem das Auftreten seines Teams.

Unterhaching – „Das war Erwachsenen-Fußball gegen Kinderfußball“, haderte Trainer Marc Endres am und meinte damit die Partie seiner Mannschaft von der SpVgg Unterhaching II beim FSV Pfaffenhofen. Die Hachinger unterlagen zum Saisonauftakt in der Landesliga Süd-West trotz gutem Ballbesitz und mehreren Chancen deutlich mit 0:3 (0:1). „Das war leider ein Rückschritt gegenüber dem Stand, wo wir schon einmal waren“, sagte der enttäuschte Cheftrainer.

Vor allem den ehemaligen Hachinger Bastian Fischer in Reihen der Pfaffenhofener bekam die junge Mannschaft überhaupt nicht in den Griff. Zwei individuelle Fehler in der Hachinger Hintermannschaft waren für Fischer in der zweiten Hälfte einfache Beute, um die Vorentscheidung zu erzielen. Am Ende besiegelte Fischers Dreierpack (10., 54., 68.) eine deutliche Hachinger Niederlage.

Darüber hinaus monierte Endres eine mangelnde Effektivität vor dem gegnerischen Tor und in Zweikämpfen und vermisste bei seinem jungen Team mit vielen Talenten die notwendige Cleverness: „Wir waren einfach sehr naiv.“ Eine Entschuldigung war für den Trainer auch nicht, dass man aufgrund des zeitgleichen Blitzturniers der Profis ersatzgeschwächt und nur mit zwölf Mann anreisen konnte. „An der Fitness lag es nicht, da haben uns zwölf Mann gereicht, weil sich auch kein Spieler verletzt hat oder angeschlagen war“, sagte Endres.

Wenngleich der Trainer hervorhob, dass die Kampfbereitschaft und die Einstellung der Spieler gepasst habe, erhoffte sich Endres dennoch eine Steigerung in den nächsten Spielen. „Wir erwarten uns, dass es in den nächsten Spielen wieder besser wird. Ich gehe davon aus, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird.“ (rmf)