Von Klaudy: "Offensiv wieder ein anderes Gesicht zeigen"

SVL-Trainer nimmt Team in die Pflicht

von Patrik Stäbler schließen

Manuel von Klaudy, der Trainer des SV Lohhof, ist nicht nur ein großer Freund von Statistiken, sondern auch gebürtiger Kölner.

Und so weiß der Coach über den darbenden Bundesligisten aus seiner Heimatstadt zu berichten: „Ich habe letztens gelesen, dass Köln bislang 41 Torschüsse gebraucht hat, um einen Treffer zu erzielen.“

Ganz so weit ist es beim SV Lohhof noch nicht. Und doch hat von Klaudy in den vergangenen Wochen festgestellt: „Wir sind vor dem Tor nicht mehr so effektiv, wie wir es noch zu Beginn der Saison waren.“ Bestes Beispiel sei das jüngste Duell gegen das Bezirksliga-Kellerkind aus Lerchenau gewesen, in dem der SVL reihenweise Chancen und sogar einen Elfmeter vergab – und so mit 1:2 verlor.

Dabei sei die Defensive auch in dieser Partie gut gestanden. Und daher fordert der Coach vor dem Auftritt bei der SpVgg Feldmoching am Samstag um 14 Uhr, „dass wir offensiv wieder ein anderes Gesicht zeigen“. Schließlich hat von Klaudy als mahnendes Exempel noch die vorige Saison vor Augen. Seinerzeit überboten sich die Lohhofer förmlich Spieltag für Spieltag im Auslassen von Torchancen, weshalb sie bis zum Schluss tief im Abstiegskampf steckten. So weit ist es aktuell freilich noch nicht: Komfortable sechs Zähler beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und doch peilt der Trainer „vier, im Idealfall sogar sechs Punkte“ aus den letzten zwei Spielen des Jahres an, „damit wir entspannt in die Pause gehen können“.

Im Winter sollte sich dann auch das Lohhofer Lazarett langsam lichten. Am Samstag jedoch fehlen weiter ein halbes Dutzend Spieler. Immerhin: In Kapitän Lukas Bachmeier kehrt ein Leistungsträger in den Kader zurück.

Voraussichtliche Aufstellung: Di Salvo, Bachmeier, Konare, Kattner, P. Kettenbach, Fuchs, Freiberger, Dos Santos, Siebler, Gasteiger, Gädke.

Quelle: fussball-vorort.de