Kleiner Umbruch beim TSV Grünwald

Von: Umberto Savignano

Teilen

Der neue Trainer Rainer Elfinger soll bei den Grün-Weißen seinen reichen Erfahrungsschatz mit einbringen. © Gerald Förtsch

Einige Schlüsselpositionen sind beim TSV Grünwald noch nicht adäquat ersetzt.

Grünwald – Umbruch ist ein zu starkes Wort für die personellen Veränderungen beim TSV Grünwald. Dennoch sind einige Neubesetzungen in Schlüsselpositionen erforderlich, und der Fußball-Landesligist hat noch nicht für jeden Abgang adäquaten Ersatz gefunden.

Die Trainerfrage ist immerhin schon seit geraumer Zeit geklärt: Dass Florian de Prato, der mit 36 fast noch im Spieleralter war, den Stab an den 20 Jahre älteren Rainer Elfinger weitergibt, bedeutet einen Generationenwechsel, der auch dadurch verdeutlicht wird, dass Elfinger früher de Pratos Sportlehrer an der Schule war. Der neue Coach, dem der bisherige Co-Trainer Sebastian Koch und Torwarttrainer Jonas Anschütz zur Seite stehen, hat entsprechend viel Erfahrung, nicht nur in der Landesliga, wo er zuletzt in Ampfing und Traunstein tätig war.

Elfinger trainierte auch den FC Ismaning in der Bayernliga und stieg mit dem SV Heimstetten in die Regionalliga auf, saß in der vierthöchsten Liga über zwei Spielzeiten auf der Bank.

Die ersten Übungseinheiten nach dem Trainingsstart haben TSV-Sprecher Jochen Joppa in der Überzeugung gestärkt, dass Elfinger nicht nur von der fußballerischen, sondern auch von der pädagogischen Erfahrung zehrt: „Ich habe den Eindruck, dass er bei der Mannschaft gut ankommt.“

Eine gewisse Gelassenheit dürfte dem 56-Jährigen auch im Umgang mit der Kadersituation helfen. Ständig seien neue Kandidaten im Training, so Joppa, doch der Vollzug lässt noch auf sich warten.

Es muss sich aufgrund der Abgänge aber noch einiges tun. So will der 22-jährige bisherige Abwehrchef Marc Koch, Bruder des Co-Trainers, die Chance als Spielertrainer beim B-Klassisten TSV Moosach bei Grafing wahrnehmen. „Er meint, das ist gut für ihn. Das ist seine Sache. Für uns ist es ein Verlust, wir sind stark auf der Suche nach einem Innenverteidiger“, sagt Joppa. Außerdem verabschiedet sich das Sturmtrio Dimitrios Vourtsis, Harouna Boubacar, die sich beide dem Bayernligisten VfR Garching anschließen, und Andre Gasteiger, der zum TSV Gilching wechselt.

Als externe Neuzugänge sind bisher nur Anes Ziljkic von TuS Holzkirchen und Keanu Klugesherz vom SV Pullach bekannt. Der bereits vermeldete Ex-Rabe Steven Khong-In kommt doch nicht. Zuwachs hat der Kader zudem durch die aus der eigenen A-Jugend übernommenen Luis Müller, Niklas Kern und Nick Starke bekommen. Defensivmann Starke bestritt in der vergangenen Saison bereits 13 Landesligaeinsätze. Auch wenn der vermutlich für die offensive Außenbahn vorgesehene Zilijkic im Training einen starken Eindruck macht (Joppa: „Er ist gut drauf. Wir sind der Überzeugung, dass er uns weiterhelfen wird.“), suchen die Grün-Weißen noch zwei weitere Leute für den Angriff, darunter dringend einen zentralen Stürmer.

Fast wie ein Neuzugang ist Leopold Bayerschmidt zu werten: Der Stammtorwart der Saison 2021/22 absolvierte in der vergangenen Spielzeit gerade mal drei Einsätze, ehe er sich Anfang August eine schwere Knieverletzung zuzog. Nun nimmt er den Konkurrenzkampf zum im Winter gekommenen Lukas Brandl auf, der viel zum vorzeitigen Klassenerhalt des TSV beitrug.

Der Ausgang des Duells ist derzeit offen, Joppa ist einfach nur erleichtert, „dass wir da keine Angst haben müssen. Wir hatten ja einige Spiele, in denen wir nur mit einem Torwart im Kader angetreten sind.“

Das Ziel des TSV-Sprechers ist klar definiert: „Es war eine verzinkte Saison, das wollen wir nicht wieder erleben. Wir wollen nicht in Gefahr kommen. Nach oben müssen wir aber auch nicht schauen, da sind andere am Zug.“