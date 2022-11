Regionalliga: Klubs basteln an neuer Aufstiegs-Regelung

Von: Robert Gasser

Haching-Boss Manfred Schwabl ist bekanntlich kein Freund der aktuellen Aufstiegsregelung. © Robert Brouczek

Das Ziel ist mehr Gerechtigkeit – Noch herrscht Stillschweigen.

Leipzig/Unterhaching – Über drei Stunden lang diskutierten am Donnerstag in Leipzig Vertreter von 19 Vereinen aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern über eine Reform der Aufstiegsregelung zur 3. Liga. Wie der „MDR“ berichtet, erzielten die Teilnehmer dabei eine Einigung, vereinbarten zunächst aber Stillschweigen.

Topvereine aus dem Norden, Nordosten und Bayern eint ein Ziel: Die Aufstiegsregelung aus der Regionalliga soll gerechter werden. Aktuell haben die Regionalligen aus Westen und Südwesten einen festen Aufstiegsplatz, aus den anderen drei Staffeln steigt jährlich wechselnd nur ein Meister sicher auf. Die anderen beiden müssen in die Relegation.

Sollte zum Beispiel die SpVgg Unterhaching in dieser Saison Meister der Regionalliga Bayern werden. müsste sich sich am Ende der Saison in zwei Relegationsspielen gegen einen anderen Regionalligameister durchsetzen. Nur einer der beiden Meister würde also in die 3. Liga aufsteigen.

Das ist ungerecht, meinen die Klubs zurecht. Das bestehende System entstammt einer Übergangsregelung aus der gescheiterten Regionalligareform 2019. Meister sollen aufsteigen, war damals die Forderung. Damit das gelingen kann, akzeptierte die 3. Liga einen vierten Aufstiegsplatz, bekam für dieses Entgegenkommen aber nie etwas zurück. Seitdem können eigentlich nur die Regionalligen West und Südwest mit der Regelung zufrieden sein.

Erst am kommenden Mittwoch, wenn es zu einem Treffen der Ostklubs mit dem Nordostdeutschen-Fußball-Verband (NOFV) kommt, soll der Vorschlag der Öffentlichkeit präsentiert werden, berichtet liga3-online.de.

„Wir werden dann hoffentlich auf offene Ohren stoßen“, sagte Jena-Geschäftsführer Chris Förster gegenüber dem Sender. „Es ist ja nicht so, dass der NOFV uns nicht unterstützt, er zeigte ja bereits Verständnis, hatte aber noch den inhaltlichen Vorschlag vermisst, den haben wir jetzt.“ Förster berichtet von einem sehr „konstruktiven Gespräch“ mit den Klub-Vertretern, wobei „eine gute Basis gefunden wurde“, obwohl „noch an ein paar Dingen“ gearbeitet werden müsste.

Hält der NOFV die erarbeitete Lösung der Vereine für umsetzbar, könnte er beim Verbandstag am 19. November einen Antrag für einen außerordentlichen DFB-Bundestag stellen. Diesen muss das DFB-Präsidium laut eigener Satzung abhalten, wenn mindestens zwei Regional- oder sechs Landesverbände entsprechende Anträge stellen.

Derzeit sind drei Varianten im Gespräch: Die Reduzierung der Regionalliga-Staffeln auf vier (damit alle Meister direkt aufsteigen), Aufstiegsspiele für alle Meister sowie die Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams mit dann fünf Absteigern, sodass alle fünf Regionalliga-Meister direkt aufsteigen.

Allerdings: Keiner dieser Vorschläge dürfte mehrheitsfähig sein: Die Reduzierung der Staffeln wird daran scheitern, dass kein Landesverband „seine“ Regionalliga aufgeben will, auch der NOFV nicht. Aufstiegsspielen für alle werden die Verbände aus dem Westen und Südwesten nicht zustimmen, zudem würden immer noch nicht alle Meister direkt aufsteigen. Und die Aufstockung der 3. Liga werden die Drittligisten nicht mittragen, nachdem die 3. Liga bereits vor vier Jahren zähneknirschend einem vierten Absteiger zugestimmt und dabei die Vorgabe gemacht hatte, die Landesverbände mögen eine Lösung für eine viergleisige Regionalliga finden – ohne Erfolg. Ob jetzt eine Variante gefunden wird, mit der alle zufrieden sind?