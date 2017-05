Koch baut gegen Neuried auf Reservisten

Florian Böhm darf in seinem letzten Spiel für Grünwald auf einen Startelfeinsatz hoffen. Foto: Chris Steinweg

"Es gibt ja kein Ziel mehr"

TSV Grünwald - Absolutes Spitzenspiel ohne Belang: Am Samstag (14 Uhr) empfängt der TSV Neuried, Zweiter der Bezirksliga Süd, den Liga-Primus und Landesligaaufsteiger TSV Grünwald.

Für dessen Sprecher Jochen Joppa ist das Saisonfinale „völlig bedeutungslos, es gibt ja kein Ziel mehr, wir sind Meister.“ Und Neuried sicherer Zweiter, als solcher für die Aufstiegsrelegation qualifiziert und damit schon am Donnerstag wieder im Einsatz. „Kann schon sein, dass die ein paar Leute schonen, um Verletzungen zu vermeiden“, spekuliert Joppa. Grünwalds Trainer Andreas Koch wird seinerseits einigen Reservisten einen Einsatz gönnen, wenn nicht von Beginn an, dann zumindest im Laufe der Partie. Einer der Anwärter ist Florian Böhm, der die Grün-Weißen aus Studiengründen verlässt.

Neben Böhm verabschiedet sich auch Patrick Baum, der wegen einer Oberschenkelverletzung aber nicht spielen kann. Für den 31-Jährigen ist es das zweite Karriereende innerhalb eines Jahres. Schon Ende der vergangenen Saison sagte er „Servus“, wurde von den Grünwaldern für seine rund zehnjährige Zugehörigkeit zur ersten Mannschaft gebührend geehrt. In der Winterpause holten sie ihn dann aus dem sportlichen Ruhestand zurück, weil Moritz Hochholzner für einige Monate nach Australien übersiedelte. Das bescherte Baum seinen zweiten Landesligaaufstieg mit den Grün-Weißen nach 2006. „Wir werden ihn bei unserer Abschlussfeier am Samstag Abend noch einmal verabschieden“, so Joppa. „Das hat er sich wirklich verdient, denn seine Rückkehr war enorm wichtig, er hat uns sehr geholfen.“

TSV Grünwald: Lerch - Dieckmann, Schmidt, Gillich, Coporda, Mair, Briones-Montoya, T. Bakovic, Rudnik, Murga, Bochtler

Am Freitag war Albert Rudnik zum Video-Interview zu Gast:

