Ex-Löwe Kodjovi „Nono“ Koussou nach starkem Auftakt mit TSV Grünwald: „Wir sind alle hungrig“

Von: Michel Guddat

Soll auch beim TSV Grünwald für Gefahr sorgen: Ex-Löwe Kodjovi „Nono“ Koussou. © Bernd Feil (Imago Images) / Alfred Brumbauer (www.fupa.net/oberbayern)

Dem Ruf des Trainers Rainer Elfinger gefolgt: „Nono“ Koussou wechselte vom TSV Ampfing zum Ligakonkurrenten TSV Grünwald. Der Start verläuft optimal.

München – „Es ist eine tolle Sache, dass wir ihn begeistern konnten, zu uns zu wechseln“, erzählte Trainer Rainer Elfinger. Der ehemalige Profi des TSV 1860 sei „ein absoluter Unterschiedsspieler“, schwärmte der 56-Jährige, der ebenfalls erst im Sommer beim Landesligisten TSV Grünwald eingestiegen ist..

Trotz mehrerer Angebote, auch aus höheren Ligen, entschloss sich Koussou, in der Landesliga zu bleiben. „Der Aufwand wäre mir zu groß, neben Arbeit und Kind“, sagte der 31-Jährige über die Offerten. Ausschlaggebend war für ihn letztendlich der kurze Fahrtweg zum Training. Und natürlich Trainer Rainer Elfinger. Beide kennen sich schon lange – der Coach war einst Schuldirektor von Koussou. Seither stehen die beiden in sehr engem Kontakt.

„Der Platz ist mir egal, die Punkte tun aber sehr gut.“

Der Saisonstart des TSV Grünwald lief bislang ausgezeichnet. Aus vier Spielen holte der Landesligist die volle Ausbeute mit zwölf Punkten und steht auf Platz eins der Tabelle. „Wir sind alle hungrig und wollen genauso weiter machen“, gibt sich Koussou kämpferisch. Aber ihm ist auch klar, dass „jeder jeden schlagen kann. In dieser Liga kann es manchmal ganz schnell gehen - in beide Richtungen.“

Für Trainer Elfinger gilt: „Der Platz ist mir egal, die Punkte tun aber sehr gut.“ Das Ziel sei immer noch ein gesicherter Platz in der Liga unter den ersten zehn Mannschaften. Als Favoriten nennt er seinen Ex-Verein TSV Ampfing, dazu den SV Pullach, die beide „sehr viel investiert haben. Die ein oder andere Überraschungsmannschaft wird es sicher auch geben.“

Kodjovi Koussou ist bei Grünwald der verlängerte Arm des Trainers – und Athletiktrainer

Schon in der vergangenen Saison trainierte Elfinger den „sehr wendigen und trickreichen Spieler“ beim TSV Ampfing. Nach dem vorzeitigen Abgang des Coaches übernahm Koussou für die letzten Partien als Spielertrainer. Auch bei seinem neuen Verein dient er „als verlängerter Arm des Trainers“. Aufgrund seiner zahlreichen Erfahrungen als Profi bei den Löwen und dem FC Bayern II kann er den Jungs viel mitgeben. Gelernt hat er unter anderem beim heutigen ManUnited-Coach Erik ten Hag und bei Löwen-Legende Daniel Bierofka.

Beim TSV Grünwald ist Koussou außerdem als Athletiktrainer für die Fitness der Spieler zuständig. Für Fußballer ein eher unbeliebter Part im Training. So erzählte er: „Nach einer intensiven Einheit zu Beginn des Trainings, pumpten einige Mitspieler und sagten: Reicht für heute, gehen wir heim.“

Für Koussou ist Fitness ein sehr wichtiger Bestandteil seines Lebens. Nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit ist er viel am Trainieren. Elfinger bezeichnet ihn als „absolutes Muskelpaket. Auf seiner Position, mit seinem Spielstil, muss er viel einstecken. Gut, dass er so ein Athlet ist.“

In seinen Jahren bei TSV 1860 und dem FCB II wurde Koussou meist als Außenverteidiger eingesetzt. Beim TSV Grünwald spielt der 31-Jährige im offensiven Mittelfeld oder als hängende Spitze.

16 Jahre beim TSV 1860: „Der Löwe ist immer auf der Jagd“

Nach 16 Jahren beim TSV 1860 verfolgt Koussou auch weiterhin seinen „Herzensverein“, bei dem er ab der U9 alle Jugendmannschaften bis hoch zu den Profis durchlief. Die Zeit bei den Löwen habe er „in bester Erinnerung. Es war eine mega schöne Zeit, ich habe unglaublich viel gelernt und viele Freundschaften geschlossen, die bis heute halten.“

„Die Vorbereitung lief jetzt nicht so prickelnd“, sagt Koussou über die Sechzger, „aber der Start ist ja schon mal geglückt. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber wir wissen ja: der Löwe ist immer auf der Jagd.“ (Michel Guddat)