Kontrahent auf Augenhöhe – Gegen Türkspor Augsburg soll es für den KSC die ersten Punkte geben

Von: Nico Bauer

Fällt aus im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg: Marco Flohrs (l.) vom Kirchheimer SC. Foto: gerald Förtsch © gerald Förtsch

Die Uhr tickt weiterhin: Nach fünf Spielrunden wartet der Kirchheimer SC noch immer auf den ersten Punkt der Vereinsgeschichte in der Bayernliga Süd.

Kirchheim – Im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg (Samstag, 14 Uhr) stehen die Chancen nicht schlecht. Trainer Steven Toy war beim 2:4 in Landsberg der viel gelobte Verlierer. Nach der 2:0-Führung hatte Kirchheim in der zweiten Halbzeit gute Chancen zum Ausgleich, und die Verantwortlichen von Topfavorit Landsberg taten sich mit den einkassierten drei Punkten leicht, den Kirchheimern vor der Heimfahrt auf die Schultern zu klopfen. Toy hatte mit der Rolle des Verlierers mit Applaus zwar so seine Probleme, „aber ich verliere lieber so als in den Spielen zuvor“. Bei den Pleiten gegen Dachau (1:7) und in Gundelfingen (1:3) hatte die Mannschaft den Trainer geschockt – und nun eben wieder Konkurrenzfähigkeit unter Beweis gestellt. In Landsberg kassierte der Aufsteiger gegen die Promi-Truppe der Liga zwar vier Gegentore, aber grundsätzlich hat die Defensivleistung der Kirchheimer wieder gepasst.

Mit Blick auf einstige Tiefpunkte in seiner Kirchheimer Ära mit dem letzten Platz der Landesliga sowie seinerseits einem 1:10 in Unterföhring sagt Toy, „dass ich hier in Kirchheim auch noch Schlimmeres schon erlebt habe“. Nach Landsberg findet der Trainer aber auch, „dass sich jetzt die Mannschaft diesen ersten Punkt in der Bayernliga verdient hat“. Schließlich war man dreimal gegen Topteams der Liga (Heimstetten, Pipinsried, Landsberg) nahe dran. „Nach zwei Schritten zurück haben wir nun wieder einen nach vorne gemacht“, sagt Steven Toy mit dem Landsberg-Spiel im KSC-Rückspiegel.

Und nun wartet mit den Augsburger Türken definitiv ein Kontrahent auf Augenhöhe. Türkspor rettete sich in der vergangenen Saison glücklich über die Relegation und zählt heuer auch wieder zu den Mannschaften, die im Bereich der Relegationszone erwartet werden. Die Bilanz mit vier Punkten aus fünf Spielen bestätigt das auch weitestgehend.

„Der Gegner ist mir aber egal“, sagt der Kirchheimer Trainer, der auf seine Mannschaft schaut und die Eingewöhnung an den deutlich schnelleren Bayernliga-Fußball. Dazu kommt, dass der Aufsteiger in diesem Heimspiel Marco Flohrs ersetzen muss. Dieser hatte nach Landsberg einen blauen Fuß und bei dem Anblick sind die Einsatzchancen gegen Türkspor eher gering. Ebenfalls angeschlagen ist Marco Wilms, bei den die Chancen aber deutlich besser stehen. (nb)