SpVgg Unterhaching: Krattenmacher fährt zur U17-EM

Von: Robert Gasser

Haching-Boss Manfred Schwabl freut sich mit dem nächsten Hachinger Super-Talent, Marice Krattenmacher. © SpVgg Unterhaching

Unterhaching – Maurice Krattenmacher gilt als das nächste Supertalent der SpVgg Unterhaching. Der Stürmer, der ein echtes Hachinger Eigengewächs isr, wurde mit 23 Treffern Torschützenkönig der U17-Bundesliga und fährt nun mit der deutschen U17-Nationalmannschaft zur EM nach Israel. Vor seiner Abreise wurde Krattenmacher mit der Torjägerkanone ausgezeichnet, die ihm Haching-Boss Manfred Schwabl überreichte.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft in der Gruppenphase neben Israel und Luxemburg auch auf Italien. Das Turnier findet vom 16. Mai bis zum 1. Juni statt, die jeweils besten zwei Mannschaften der vier Vierergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Laut vorläufigem Spielplan startet die U17 des Deutschen Fußball-Bundes am 16. Mai in Nes Ziona gegen Italien in die EM. Die weiteren Spiele finden am 19. Mai in Rischon LeZion gegen Luxemburg und am 22. Mai in Lod gegen Israel statt.

Derweil befindet sich die erste Mannschaft der SpVgg auf der Zielgeraden der Saison 2021/22. Am heutigen Dienstag bestreitet sie um 18.15 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth II ihr vorletztes Saisonspiel. „Es wird eine schwere Aufgabe. Fürth hat eine Mannschaft mit gut ausgebildeten NLZ-Spielern und braucht jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Deshalb wird es mit Sicherheit kein Selbstläufer. Aber wir haben das Selbstvertrauen und die Qualität, um das Spiel zu gewinnen“, lautet die Einschätzung von Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti.