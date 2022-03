SpVgg Unterhaching: Krattenmacher glänzt bei deutscher U17 als Vorbereiter

Von: Robert Gasser

Teilen

Großes Potenzial: Maurice Krattenmacher von der SpVgg Unterhaching. © SpVgg

Unterhaching – Maurice Krattenmacher, Top-Talent der SpVgg Unterhaching, stand auch im dritten Qualifikationsspiel der deutschen U17-Nationalmannschaft für den DFB auf dem Platz. Am Dienstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Marc-Patrick Meister 5:2 gegen Tschechien und gewann somit auch die Gruppe 3 der EM-Qualifikation.

Die Tore erzielten Dzenan Pejcinovic (11./42./90. Minute), der Tscheche Jiri Remias per Eigentor (15.) und Paul Wanner (47.), der beim FC Bayern bereits einen Profivertrag unterschrieben hat. Krattenmacher, der von Beginn an auf dem Platz stand, glänzte dieses Mal als Vorlagengeber. In der 47. Spielminute setzte er Wanner stark in Szene, so dass das Spiel schon kurz nach der Halbzeit entschieden war.

Damit hat die deutsche U17 alle drei Qualifikationsspiele in Schottland und steht damit in der Endrunde um die Europameisterschaft, die ab dem 16. Mai in Israel augetragen wird.

On Krattenmacher noch länger für die SpVgg Unterhaching auf Torejagd geht, scheint indes äußerst fraglich. Borussia Dortmund wird großes Interesse an dem hoch talentierten Stürmer nachgesagt. rg