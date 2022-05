Kreisklasse: Egling verschießt zwei Elfmeter - TuS Geretsried gewinnt das Stadtderby

Leichtfertig gingen die rot-weißen Tölzer in Ascholding mit ihren Chancen um. Doch unter anderem dank zweier Tore von Max Geisler (Mi.) gab es am Ende einen klaren 5:2-Sieg. © ewald scheitterer

Vor allem die Auswärtsmannschaften glänzten an diesem Spieltag. Vier von fünf Partien konnten die Gäste für sich entscheiden. Nur Bayrischzell durfte als Heimteam jubeln.

FF Geretsried - TuS Geretsried 0:1 (0:0) – Eine in doppelter Hinsicht „bittere Niederlage“ kassierten die Fußball-Freunde im Geretsrieder Stadtderby. „Es ist bitter, wie wir verloren haben“, ärgerte sich FF-Coach Christos Georgiadis. „Aber bitter ist auch der Schiedsrichter.“ Dieser hatte nach einem Eckball das Handspiel eines TuS II-Abwehrspielers auf der Torlinie nicht mit dem für solche Fälle vorgesehenen Strafstoß geahndet.

„Da hatten wir richtig Glück, normalerweise ist das Elfmeter und Rot“, räumt auch Trainer Hans Schneider ein, dass der Unparteiische in dieser Szene womöglich spielentscheidend danebenlag.

Bis dahin hatten sich die Chancen auf beiden Seiten etwa gleichmäßig verteilt, in der ersten Halbzeit mit einem leichten Plus für den TuS, der schon in der fünften Minute hätte in Führung gehen können, aber Ruben Ries zielte freistehend neben das Tor. Der zweite Durchgang ging an die Fußball-Freunde. Diese hatten ihre größte Chance, als Dominik Zelt nach einem Steckpass von Dincer Aydin an der Fußabwehr von TuS-Torhüter Sebastian Untch scheiterte. Auf der Gegenseite reagierte FF-Keeper Antonio Andrijevic glänzend bei einem Freistoß von Christoph Klein. Der TuS II-Torjäger war dennoch einmal mehr der Matchwinner: Zwei Minuten vor Schluss markierte er mit einem Aufsetzer den 1:0-Siegtreffer.

„Ein Unentschieden wäre drin gewesen, mit ein bisschen Glück auch ein Sieg“, haderte FF-Trainer Georgiadis mit dem Spielausgang. Völlig unverdient sei es nicht gewesen, dass seine Mannschaft ihre Siegesserie fortsetzte, meinte TuS II-Coach Schneider, vor allem wegen einiger zwingender Chancen vor der Pause. Aber auch er räumte ein: „Wahrscheinlich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.“ (rst)

SF Egling-Straßlach - FC Rottach 0:2 (0:0) – Zwei Szenen waren symptomatisch für den Auftritt der Sportfreunde am Sonntag: Zwei Elfmeter bekamen die Platzherren zugesprochen, doch weder Florian Schuster, noch Markus Gämmerler waren in der Lage, den Ball im Rottacher Kasten unterzubringen. „Mit solchen Aktionen macht man jeden Gegner stark“, haderte Florian Buchner mit der Abschlussschwäche seiner Schützlinge. In der ersten Halbzeit sah der SFE-Coach eine ausgeglichene Partie. Keeper Julian Heller verhinderte einen frühen Rückstand der Eglinger, während Buchner damit haderte, dass eine Notbremse an Thomas Edelmann vom Referee nicht geahndet wurde. Nach Wiederbeginn mussten die Hausherren innerhalb kurzer Zeit zwei Gegentreffer hinnehmen, ehe sich besagte Elfmeter-Chancen ergaben. „Wir hatten ab diesem Zeitpunkt das Spiel in der Hand, aber nichts daraus gemacht“, so Buchner. (tw)

TSV Weyarn - SV Eurasburg-Beuerberg 2:3 (0:0) – Weiter Boden gut gemacht auf dem Weg zum rettenden Ufer hat die Elf von Felix Jung. „Die Moral ist da, so kann’s weitergehen“, freute sich der SVEB-Trainer nach dem Erfolg beim Tabellennachbarn. Wenig tat sich auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit, zumal die vielen kleinlichen Entscheidungen des Schiedsrichters kaum Spielfluss aufkommen ließen. Nach dem Seitenwechsel gingen die Eurasburger durch Tore von Christian Martner (48.) und Michael Kerschbaumer (56.) schnell in Führung. Weyarn glich jedoch durch einen Doppelschlag von Christian Wacker nach (59.) beziehungsweise durch Freistoß (74.) zum 2:2 aus. Nur fünf Minuten später erzielte erneut Martner das 3:2 für die Gäste, die in der Folge bei zwei Alleingängen ihren Vorsprung auch hätten ausbauen können. (tw)

SG Ascholding-Thanning - SC Rot-Weiß Bad Tölz 2:5 (1:2) –Dafür, dass die Hausherren eigentlich keine reelle Chance hatten, das Match zu gewinnen, konnten sie die Partie sehr lange offen halten. Erst den Treffer von Fatih Kocyigit zum 4:2 (77. Minute) bezeichnete SG-Coach Heinz Tochtermann als „Genickbrecher“. „Ich habe absolut kein Verständnis dafür, warum es meine Burschen jedes Mal so unnötig spannend machen“, monierte dagegen RW-Coach Tarkan Demir den leichtfertigen Umgang mit besten Einschuss-Gelegenheiten: „Wenn wir zur Halbzeit mit 6:1 führen, hätte sich Ascholding auch nicht beschweren dürfen.“ Bei dem, was die Gäste alles liegen ließen, war es auch kaum eine echte Entschuldigung, dass Rot-Weiß diesmal ohne einen gelernten Stürmer auskommen musste. Für die knappe Halbzeitführung hatten Amad Abu Swid (5.) und Max Geisler (18.) gesorgt, für die Hausherren war Christian Lasch (38.) erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Spielchen, nämlich fast pausenlose Attacken auf das Tor der Gastgeber. „Kämpferisch hat das von meinen Burschen schon gepasst, spielerisch war Rot-Weiß besser“, erklärte Tochtermann. Der eingewechselte Max Barthel bescherte den Gästen dann das erste Erfolgserlebnis (66.) nach der Pause. Doch nur zwei Minuten später gelang Josef Gröbmair der erneute Anschlusstreffer für Ascholding-Thanning. Ein weiter Ball aus der Verteidigung setzte dann Fatih Kocyigit in Szene. Der überlief SVA-Torhüter Dominik Veitinger etwa 30 Meter vor seinem Gehäuse und hatte anschließend wenig Mühe das Spielgerät im Tor zum 4:2 unterzubringen. Den Schlusspunkt setzte erneut Max Geisler mit einem satten Schuss aus 16 Metern in den Winkel (82.). Und Tochtermann bekannte: „Rot-Weiß Bad Tölz wird ein würdiger Meister.“ (esc)

SV Bayrischzell - SV Bad Tölz 3:1 (2:0) – „Eine bodenlos schlechte Leistung von beiden Mannschaften. Ein echter Grottenkick“, zeigt sich Lukas Hintermeier, Sprecher des SV Bad Tölz, von der Partie am gestrigen Sonntag wenig angetan: „In den ersten 45 Minuten waren wir gedanklich offensichtlich gar nicht auf dem Platz.“ Das nutzten die Gastgeber sofort und gingen bereits nach drei Minuten durch Max Wiedmann in Führung. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Martin Simmerl sogar noch auf 2:0 für Bayrischzell.

Mit frischem Mut kamen die Tölzer dann aus der Kabine und konnten jetzt der Partie ihren Stempel aufdrücken. Lohn für die Mühen war dann auch der Anschlusstreffer durch Erdem Cakir (68.). Jetzt stürmten die Gäste mit Mann und Maus nach vorne, um noch die Wende zu erzwingen. Dabei liefen sie in einen Bayrischzeller Konter, den Benedikt Fess mit dem 3:1 (87.) abschloss. (esc)