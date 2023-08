Nach Unentschieden mit Putzbrunner SV: TSV Haar bangt um seinen Top-Torjäger Pommerenke

Von: Patrik Stäbler

Frühe Freude beim TSV Haar nach der 1:0-Führung von Fabian Holzner. Das Spiel endet aber 1:1. © DIETER MICHALEK

Mit dem 1:1-Remis gegen den Putzbrunner SV ist Haar-Trainer Mooser nicht zufrieden. Zudem wird er erstmal nicht mehr auf Pommerenke setzen können.

Putzbrunn/Haar – Im ersten Saisonspiel der Kreisklasse 6 zwischen dem Putzbrunner SV und dem TSV Haar wird sich manch einer der 60 Zuschauer beim Anpfiff verwundert die Augen gerieben haben – und das bei den Anhängern beider Lager. Denn aufseiten der Gäste steht in Haydn Bowen ein Feldspieler im Tor, da die zwei etatmäßigen Keeper noch im Urlaub weilen.

Und beim PSV hilft Trainer Mario Grotzki im zarten Alter von 52 Jahren als Kicker aus – ebenfalls aufgrund von ferienbedingtem Personalmangel.

Putzbrunn mit Punkteteilung zufrieden – Haar-Coach Mooser hätte sich mehr gewünscht

Der Coach muss sich in der 33. Minute nach einem Sturz auf dem Rücken selbst auswechseln – zu einem Zeitpunkt, zu dem seine Putzbrunner nach einem Treffer von Fabian Holzner mit 0:1 in Rückstand liegen. Auf der anderen Seite macht Haydn Bowen seine Sache als Aushilfskeeper zwar ordentlich. In der 49. Minute jedoch schätzt der gelernte Verteidiger einen Freistoß von Sebastian Süß falsch ein, der in der Folge zum 1:1-Ausgleich im Netz landet – zugleich der Endstand.

Sich selbst auswechseln muss Mario Grotzki, Spielertrainer des Putzbrunner SV, nach einem Sturz auf den Rücken. © DIETER MICHALEK

„Ich denke, wir können mit dem Unentschieden gut leben“, bilanziert PSV-Trainer Mario Grotzki. „Haar war in der ersten Hälfte besser, wir hatten in der zweiten Halbzeit eine starke Phase. Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe.“ Nicht ganz so zufrieden klingt Grotzkis Pendant beim TSV Haar, Dominik Mooser, der den Aufsteiger zusammen mit David Deschamps betreut. „Es wäre eindeutig mehr drin gewesen für uns“, sagt der Spielertrainer. „Gerade in der ersten Hälfte müssen wir zwei Tore mehr machen.“

Und dennoch sind es nicht die verlorenen Punkte, denen Mooser nach dem Auftaktmatch zuvorderst nachtrauert. „Viel schlimmer sind die beiden Verletzungen“, betont der Coach. So muss Stürmer Reinhold Pommerenke – der 34-Jährige hatte in der Vorsaison mit 28 Toren in 21 Partien maßgeblichen Anteil am Aufstieg des TSV – bereits in der ersten Halbzeit mit einer Knieblessur vom Platz.

„Für uns wäre sein Ausfall bitter, weil diese Qualität können wir nicht ersetzen.“

„Das sah nicht gut aus“, unkt sein Trainer. „Für uns wäre sein Ausfall bitter, weil diese Qualität können wir nicht ersetzen.“ Ebenfalls mit einer Knieverletzung muss Verteidiger Mamadou Drame im zweiten Durchgang ausgewechselt werden.

Während die beiden Haarer wohl länger ausfallen, hofft PSV-Coach Mario Grotzki, dass er bis zum kommenden Wochenende wieder fit ist. Dann werde er aufgrund der vielen Ausfälle im Duell beim TSV Poing wohl erneut als Spieler aushelfen müssen, schätzt der Trainer. „Doch danach will ich eigentlich nicht mehr auflaufen.“ Ob dieses Vorhaben gelingen wird, ist indes ungewiss – schließlich ist der Kader des PSV eher dünn.

TSV Haar verlor drei Leistungsträger in der Sommerpause – Einstelliger Tabellenplatz als Saisonziel

In der Saisonpause haben sich in Luciano Dimitrijevic (Höhenkirchen), Lukas Valbert (Oberpframmern) und Marko Filipovic (Wacker München) drei Leistungsträger verabschiedet. Überdies werden Julian Quirin, Alexander Varga und Lars Würtenberger wohl noch längere Zeit fehlen.

Dominik Mooser vom TSV Haar (r.) zieht ab, der Putzbrunner Florian Valbert geht in Deckung. © DIETER MICHALEK

Demgegenüber steht bei den Putzbrunnern in Valdrin Nuredini nur ein einziger Neuzugang. Auch deshalb betont Mario Grotzki: „Unser Ziel ist der Nichtabstieg. Erst wenn wir die nötigen Punkte gesammelt haben, können wir schauen, wie die Saison weiter läuft.“

Etwas ambitionierter ist man da beim Aufsteiger aus Haar. „Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz belegen“, sagt Trainer Dominik Mooser. „Dass es für ganz vor reicht, glaube ich nicht. Aber mit dem Abstieg sollten wir nichts zu tun haben.“ (Patrick Stäbler)

Putzbrunner SV - TSV Haar 1:1 (0:1)

PSV: Krause, Reimesch, Ulrich (46. Birlik), Scholl (46. Böck), Grotzki (33. Jäger), Vollmann, Schnitzlbaumer, Süß, Valbert (46. Bürgy), Gries (75. Baumann), Thomas.

TSV: Bowen, Andraschko, Auwärter, Demirci, Mooser, Gremm, M. Pollok (90. Hosseini), Pommerenke (19. Durmic), D. Pollok (C. Holzner), F. Holzner, Rother (75. Drame).

Tore: 0:1 F. Holzner (25.), 1:1 Süß (49.).

Schiedsrichter: Oliver Allenbacher (FC Ottobrunn).

Zuschauer: 60.