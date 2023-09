KK 6: Poing lässt Leidenschaft vermissen – Putzbrunn eiskalt – Schwaben können auch schmucklos

Von: Wolfgang Herfort

Blitzsauberes Tackling, blütenweiße Heimweste: Maximilian Wagner (li.) und die SG Markt Schwaben konnten zuhause gegen Hohenbrunn (re. Christoph-Dietrich von Keller) den ersten Saisonsieg einfahren – ohne Gegentor. Foto: christian riedel © christian riedel

Nächster Spieltag in der Kreisklasse 6. Die SG Markt Schwaben, der TSV Grasbrunn und Haar holten wichtige Dreier. Putzbrunn schlug Egmating.

SG Markt Schwaben – TSV Hohenbrunn 2:0

Es gab wohl schon ansehnlichere Spiele als den 2:0-Sieg der Markt Schwabener. Trainer Michael Hieber fand es aber durchaus in Ordnung, auch ein solches Spiel einmal zu gewinnen. „Ich habe nicht um den Sieg gezittert. Aber man hat gemerkt, dass wir auf dem Zahnfleisch daherkommen mit den vielen Verletzten.“ Immerhin trafen die Hausherren zweimal sehenswert. Bei der Führung fand ein Außenristpass von Nicola Wagner-Liebetrau Quirin Lerch, der noch Hohenbrunns Schlussmann umkurvte und einschob (11.). Und beim 2:0 köpfte Fabrizio Brandes einen Freistoß aus dem Halbfeld in das TSV-Kreuzeck (19.). (arl)

SG Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Huber, Kinne, Wagner, Brnadt, Lerch, Niederdorf, Brandes, Wagner-Liebetrau, Zhyvotov, Beck S., Haase, Häusler, Kümmel, Ruß.

FC Ebersberg – Fortuna Unterhaching 2:2

Der „Club“ war nah dran, am dritten Spieltag der Kreisklasse 6 für eine faustdicke Überraschung zu sorgen. Bis zur 87. Minute führte der Tabellenletzte um Trainer Florian Szabo gegen den Spitzenreiter aus Unterhaching mit 2:1. Der FCE-Trainer hatte sein Team offenbar bestens auf den vermeintlich überlegenen Gegner eingestellt. Das Zünglein an der Waage spielte allerdings Gerhard Burghart (SV Westerndorf), der gleich drei Elfmeter pfiff. Den ersten verwandelte Alexander Ambarzumjan zur Ebersberger Führung (16.).

Per Strafstoß glichen die Hachinger aus (34.). Der „Club“ hatte postwendend die Antwort parat: Riza Terzija gelang das 2:1 (36.). Fortuna dann im Glück. Eine weiterer Elfer brachte ihnen das 2:2 (87.) und noch einen Punkt. (hw)

FCE: Frank, Ononko, Diattara, Huber, Ortmann, Akopov, Ambarzumjan, Suna, Terzija, Besirevic, Krickhahn - Müller, Bajramaj, Vollmer, Gashi, Maric, Matanic.

TSV Grasbrunn – TSV Steinhöring 4:2

Es bleibt dabei, der TSV Steinhöring kann in Grasbrunn nicht gewinnen. Der von Steinhörings Abteilungsleiter Bertram Sprenger erhoffte „historische Erfolg“ blieb aus. Dabei schienen die Gäste auf der Siegerstraße unterwegs zu sein. Mijo Bacak (57.) und Benedikt Redl (67.) schickten sich an, mit der 2:0-Führung Steinhöringer Vereinsgeschichte zu schreiben. Doch da hatte das Team von Trainer Markus de Prato etwas dagegen.

Nach der vermeintlichen Vorentscheidung schwang sich Grasbrunn zur Gegenwehr auf, kam zum 1:2 (69.) und per Doppelschlag zum 3:2 (76./77.). Steinhöring war geschockt, kassierte noch das 2:4 (90.+5) und fügte der Vereinshistorie ein weiteres negatives Grasbrunn-Kapitel hinzu. (hw)

Steinhöring: Gebhard, L. Lang, Asböck, Seb. Lang, Bacak, Rotherbl, Redl, Mader, Redl, Klümper, Lechner - Riedel, Ehmer, Sprenger.

TSV Haar – TSV Poing 5:2

„Wir wollten da von Anfang an einen lockeren Sommerkick draus machen. Das ist dann einfach zu wenig, wenn ich nicht mit der richtigen Leidenschaft dabei bin.“ So intakt und ertragreich Einstellung und Moral des TSV Poing an den ersten beiden Spieltagen waren, so vernichtend fiel die Analyse von Spielertrainer Stefan de Prato nach dem lethargischen Auftritt in Haar aus.

„Da waren wir ganz weit weg von drei Punkten. Wir haben dämlich verteidigt, vor der Halbzeit den 1:1-Ausgleich verpasst und dann viele Geschenke verteilt.“ So dürfe man gegen einen von de Pratos Titelfavoriten kommenden Sonntag nicht auflaufen. „Sonst wird‘s gegen Forstinning II bitterböse!“ (bj)

Tore: 3:1 Nico Simicevic (71.), 4:2 Petrit Bobaj (71.). TSV Poing: Antelmann, Frühholz, Siebert, Simicevic, F+P+G Bobaj, Heinsch, Zotz, Bode, Hering; Nick, S+C de Prato, Tawfeq, Grünwald.

TSV Grafing – Kirchheimer SC II 1:2

Die Grafinger von Trainer Alex Salem warten auch nach dem dritten Spieltag der Kreisklasse 6 auf ihren ersten Sieg. Diesmal behielt die Reserve aus Kirchheim die Oberhand. Wobei KSC-Keeper Fabian Knott mehr als einmal den Spielverderber aus Grafinger Sicht gab. „Eigentlich war es sein sehr ausgeglichenes Spiel mit viel Feuer zwischen den Sechzehnern“, fasste Grafings Technischer Leiter Quirin Kistler die zweite Saisonniederlage zusammen. Nach der Gäste-Führung (14.) sei man „schnell und verdient zurückgekommen“. Durch einen Treffer von Johannes Oswald (24.) ging es mit einem 1:1 in die Kabinen. „In der zweiten Halbzeit waren wir immer dran“, so Kistler, doch den entscheidenden Treffer setzte der KSC II. Nach einem Schnitzer von Grafings Keeper Moritz Pfeifer gelang den Gästen das 2:1 (61.). (hw)

TSV Grafing: Pfeifer, Daniel Bauer, Jak. Oswald, Hertlein, Gebele, Jo. Oswald, Nothegger, Esterl, Faßrainer, Keller, Richter - Lanzl, Bengl, Brauckmann, Schmidt, Ziemba, Manuel Bauer, Maisch.

Putzbrunner SV – TSV Egmating 2:1

„Mir tun unsere Jungs leid.“ Abteilungsleiter Georg Keller konnte die Niederlage nicht fassen. Zu sehr hätten sich seine Egmatinger den Dreier verdient gehabt. Doch Putzbrunn habe seine Chancen „kalt, eiskalt“ genutzt. So in der 41. Minute. Vorangegangen war eine Riesenmöglichkeit von Matthias Pohl, der den PSV-Keeper aussteigen ließ, aber nur den Pfosten traf. Die zweite Halbzeit habe man „brutal gut gespielt“, so Keller. Der Lohn war ein Foulelfmeter, den Sebastian Moser sicher zum 1:1 verwandelt (59.). Es folgten mehrere „Hundert-, nein Tausendprozentige“, wie Keller beklagte. Die Entscheidung dann eine Dublette des 1:0. Diesmal war es Moser, der das 2:1 für die Gäste auf dem Schlappen hatte. Doch der vergab und im Gegenzug fiel das 2:1 (87.). (hw)

Egmating: Metz, Müller, Öpp, Pohl, Heiler, Riedl, Kühbauch, Forster, Moser, M. Mayer, Kratzer - Deuter, Beer, Pullara, St. Mayer.