Kreisklasse 2: Jung vor Trainerdebüt im Kellerduell - BCF II empfängt FF

Teilen

Nochmal mit Vollgas: Für David Rose (re.) und seinen BCF II zählt nur ein Sieg gegen die FF Geretsried, während Max Beierbeck (li.) auf einen Sieg seiner Sportfreunde Egling in Eurasburg hofft. © Rudi Stallein

Der SV Eurasburg-Beuerburg empfängt beim Trainerdebüt von Felix Jung die SF Egling-Straßlach, während die FF Geretsried beim BCF II zu Gast sind.

SV Eurasburg-Beuerberg – SF Egling-Straßlach (Do., 18.30 Uhr) – Es gibt leichtere Aufgaben, als bei einem Alles-oder-Nichts-Spiel sein Debüt zu geben. „Das ist ein spannendes Gefühl“, bestätigt der neue SV-Trainer Felix Jung vor dem Kellerduell gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Sportfreunde. „Aber ich habe den Vorteil, dass ich die Mannschaft kenne“, gibt sich der Eurasburger Coach zuversichtlich, der vorige Woche die Nachfolge des entlassenen Cheftrainers Andreas Mathäus (wir berichteten) angetreten hatte.

„Ich weiß, wie die Spieler ticken, und wie ich sie anpacken muss.“ Die letzten Trainings inklusive einer Sondereinheit am Karsamstag stimmten ihn optimistisch. Personell wie spieltaktisch werde er vorerst keine gravierenden Umstrukturierungen vornehmen. Was er erwarte, sei „ein motiviertes, siegeswilliges Auftreten“ seines Teams.

Darauf hofft der Gegner genauso. „Wir wissen, dass das ein Endspiel ist, das wir gewinnen müssen, wenn wir am Ende drei Mannschaften hinter uns lassen wollen“, hebt Herbert Mühr die Bedeutung der Partie hervor. Der Blick auf die Tabelle zeigt: Bei einem Sieg sind die Sportfreunde mit dann 20 Punkten wieder nah dran am Nichtabstiegsplätzen. „Dann können wir wieder nach vorne schauen, sagt der SF-Coach, der Angreifer Maximilian Heinrich ersetzen muss. Für ihn darf sich Neuzugang Refik Pudic Hoffnung auf einen Platz in der Startelf machen.

BCF Wolfratshausen II – FF Geretsried (Do., 19 Uhr) – Während sich die Fußball-Freunde seit der Winterpause ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle vorgearbeitet haben, nimmt bei der Farcheter Reserve die Abstiegsangst mit jedem Spieltag zu. „Es ist wichtig, dass wir die Relegation erreichen. Darauf werden wir uns wohl konzentrieren müssen“, macht sich BCF-Trainer René Stoiber nach der 2:3-Niederlage in Egling angesichts von nunmehr neun Punkten Rückstand auf Platz elf keine Illusionen. „Bei uns geht es klar um den Abstieg, da müssen wir schauen, dass wir die Punkte zusammenbringen.“ Aber die Situation sei nicht neu, weshalb man es gut gelaunt angehen könne. „Wir haben nahezu alle Spieler an Bord und werden einen siegfähigen Kader stellen können“, sagt Stoiber vor dem Nachbarschaftsderby gegen die Fußball-Freunde.

Deren Trainer erwartet, dass die Gastgeber Unterstützung aus dem Landesligakader erhalten. „Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht mithalten können“, gibt sich Christos Georgiadis optimistisch. Zumal der zuletzt absente Kapitän Dominik Zelt wieder in der Startelf steht. „Wir haben mit Ausnahme vom verletzten Stefan Aust den vollen Kader zur Verfügung, und ich behaupte: Mit dieser Besetzung können wir in dieser Liga jeden schlagen“, so der FFG Coach. Deshalb sei das Nahziel: „Sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen – heute gegen den BCF und am Samstag gegen Eurasburg.“ (Rudi Stallein)