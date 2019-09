SF Egling geht in Peißenberg unter - Benny Vilus Deisenhofen II chancenlos

Kreisliga 1: kompakt

von Marion Hussmanns schließen

Die U23 des FC Deisenhofen befindet sich nach dem 0:3 beim FC Real Kreuth im Abstiegskampf. Egling blamiert sich in Peißenberg bis auf die Knochen und verliert zweistellig.

TSV Peißenberg – SF Egling-Straßlach 10:0 (4:0)

„Eine Lehrstunde“ in Sachen Tore schießen erteilte der Tabellensiebte TSV Peißenberg den Gästen und verwies diese auf den letzten Tabellenplatz. Laut SF-Trainer Herbert Mühr war seine Mannschaft chancenlos, „wir hatten insgesamt vielleicht drei Möglichkeiten“, die Max Beierbeck und Markus Gämmerler nicht zum Abschluss brachten. Schon nach 16 Minuten stand es 3:0, nachdem der Eglinger Innenverteidiger jeweils den Ball nicht in den eigenen Reihen halten konnte. Nach dem 4:0 zur Pause kam es richtig knüppelhart, die Tore schlugen in kurzen Abständen ein. Fünf davon allein vom Peißenberger Stürmer Johannes Jungmann. Besonders unzufrieden war Mühr mit der Defensivabteilung: „wir haben heute schlecht verteidigt“ aber auch „alle Fehler, die man machen kann, auf diesen Tag gelegt“. Nun gilt es, die Niederlage abzuhaken und wieder nach vorne zu schauen. Jedenfalls wurde das Vorhaben, die ersten drei Punkte zu holen, vorerst auf Eis gelegt.





FC Real Kreuth – FC Deisenhofen U 23 3:0 (0:0).

„Die 50 Kilometer Fahrt nach Kreuth hätten wir uns sparen können“ sagte FCD-Trainer Benjamin Vilus nach der Schlappe beim vormaligen Tabellenneunten, der mit dem 3:0 die U 23 auf Rang acht überholt hat. Vilus: „Ein „zusammengewürfelter Haufen Spieler“, der sich individuelle Fehler leistete, für die er sich an die eigene Nase fassen müsse. Nachdem der FC Deisenhofen zunächst noch davon profitiert hatte, dass Kreuth seine Chanen nicht zu nutzen wusste, wurden die Gastgeber im zweiten Durchgang mutiger und versetzten Deisenhofen mit drei Treffern den Todesstoß (51., 71. und 90.). „Jetzt befinden wir uns voll im Abstiegskampf“, musste Vilus feststellen, „mehr gibt es dazu nicht zu sagen“. Dabei richtete sich die Kritik vor allem an die eigenen Spieler, bei denen der „unbedingte Wille zu gewinnen“ nicht erkennbar gewesen sei. „Wir hätten 110 Prozent investieren müssen, dazu war die Mannschaft nicht bereit“.