SV Wörth gegen TSV Wartenberg: Knapper Sieg für den TSV

Kreisliga Donau/Isar: Eitting und Eichenried kommen unter die Räder

Perfekt platziert: Der Wörther Liam Fitzpatrick (l.) köpft den Ball nach einer Ecke zum 1:0 in den Winkel – Wartenbergs Torwart Pascal Baumbach ist ohne Abwehrchance. Am Ende aber gewann der TSV mit 3:2 Toren. © Christian Riedel

Am dritten Spieltag der Kreisliga Donau/Isar 2 kommt der SV Eichenried beim FCA Unterbruck mit 1:5 unter die Räder. Moosinning-Reserve verteidigt Platz eins.

FC Eitting gegen TSV Eching: „Wir haben uns von Eching gehörig den Schneid abkaufen lassen“

Einen gebrauchten Abend erwischten die Eittinger Fußballer gegen den Bezirksliga-Absteiger. „Wir haben uns von Eching gehörig den Schneid abkaufen lassen“, musste FCE-Spartenchef Wolfgang Ettl zugeben. „Das war eine ganze schlechte Mannschaftsleistung.“ Die Echinger führten zur Pause nur 1:0. Nachdem die Eittinger Abwehr das Leder nicht hatte klären können, roch Matthew Atkinson den Braten und schloss aus kurzer Distanz ab. Nach dem Wechsel sorgten die Gäste bald für klare Verhältnisse. Erst servierte Kevin Stoiber für Atkinson das 2:0 per Steckpass (64.), und nach einer Ecke landete der Ball bei Samuel Glogowski, der aus kurzer Distanz traf (70.). Zwar verkürzte Eitting wenig später, Peter Strelow hatte einen zu kurzen Rückpass gespielt, den Felix Zehetmaier ablief (74.), aber eine Minute vor Schluss stellte Hannes Roth den alten Abstand wieder her. „Das waren heute zu viele individuelle Fehler“, resümierte ein maßlos enttäuschter Ettl.

BSG Taufkirchen gegen SC Kirchasch: „Es geht weiter bergauf, das war heute wieder eine Steigerung“

Bei den einen, der BSG Taufkirchen, überwog die Freude über den einen Punkt, bei denen anderen, dem SC Kirchasch, sah man am Ende enttäuschte Gesichter. „Es geht weiter bergauf, das war heute wieder eine Steigerung“, freute sich BSG-Coach Thomas Bachmaier über den ersten Saisonzähler. „Wir waren nicht konsequent genug“, monierte auf der anderen Seite KSC-Sprecher Maximilan Bals. Die klareren Chancen hatten die Hausherren, doch im ersten Durchgang vergaben Thomas Heilmeier und Matias Ladendorf recht kläglich. Für Kirchasch verschoss Coach Alexander Mrowczynski dagegen einen Elfmeter. Zum Ende wurde es nochmal munter: Auf BSG-Seite kratzte Dominik Keuter einen Ball gerade noch von der Linie und traf im Gegenzug die Querlatte.



SV Kranzberg gegen FC Moosinning: Moosinning verteidigt Platz eins

„Chancenlos“, so musste es SVK-Sprecher Stephan Schikowski am Ende zugeben, waren die Kranzberger Kicker. „Die waren wirklich gut, für uns gab’s da heute nicht viel zu holen“, lautete sein Fazit. Moosinnings Spielertrainer Benedikt Thumbs war dagegen zufrieden: „Unter dem Strich haben wir klar verdient gewonnen“, kommentierte er den deutlichen Erfolg. Wobei die Gäste im Grunde nur 45 Minuten Ernst gemacht hatten – die reichten aber. Nach einer Gröber-Ecke von der rechten Seite brachte Thumbs die Gäste per Kopf in Führung (20.). Keine Viertelstunde später war Maximilian Henneberger im Strafraum von Thumbs bedient worden und zog aus zehn Metern unhaltbar ab (32.). Nach dem Wechsel konnten die Kranzberger die Partie zwar offener gestalten, was aber fehlte, waren Chancen. Fünf Minuten vor dem Ende war der Deckel nach dem 3:0 durch Sebastian Michalak (85.), nach einem Henneberger-Pass, endgültig drauf.



SV Wörth gegen TSV Wartenberg: Knapper Sieg für den TSV

Viel geboten bekamen die Zuschauer in Wörth, wo die Gäste das glücklichere Ende für sich verbuchen konnten. „Wir waren einfach effektiver und hatten das Quäntchen Dusel auf unserer Seite – das war ein klarer Arbeitssieg“, resümierte TSV-Sprecher Thomas Rademacher. Lorenz Becker, Wörths Coach, war dagegen hinterher etwas zerknirscht. Mindestens ein Remis oder gar ein Sieg seien drin gewesen: „In einem sauberen Fight von beiden Teams war’s für uns am Ende leider etwas unglücklich.“ Liam Fitzpatrik brachte die Hausherren nach einer Ecke, die ein Wartenberger ans lange Eck verlängert hatte, per Kopf in Führung (18.). Und Wörth boten sich sogar Chancen aufs zweite Tor, „jedoch waren wir hier nicht konsequent genug“, musste Becker zugeben. So traf Martin Maier aus leicht abseitsverdächtiger Position zum 1:1 (47.), und Wartenbergs Maxi Kronseder gelang aus 16 Metern das 2:1 (70.). Doch nur drei Minuten später stand es 2:2, nachdem sich Lukas Maier über außen clever durchgesetzt hatte. Doch Wartenberg gelang durch Michael Reischl noch der 3:2-Siegtreffer (79.).

SV Eichenried gegen FCA Unterbruck: FCA zerlegt Eichenried

Es war das Duell der Liganeulinge, am Ende war es aber ein eher ungleiches Aufeinandertreffen der letztjährigen Kreisklassisten. „Nachdem wir 2022 bisher nur gewonnen haben, sind wir das gar nicht gewohnt“, sagte SVE-Coach Stefan Huber und musste zugeben: „Unterbruck war offensiv schon stark.“ Sein Gegnüber, FCA-Trainer Alfons Deutinger, war bemüht, den Ball flach zu halten. Natürlich sei der Sieg verdient gewesen, „aber Eichenried war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt“. Nachdem Yakhya Diop für Eichenried die Latte getroffen hatte, rollte der FCA-Express an. Linus Hayer (5./17.) und Andreas Hohlenburger (39.) sorgten für die Halbzeitführung, nach der Pause traf Ex-Landesligaspieler Hohlenburger noch zweimal(52./72.). Dazwischen fiel der Ehrentreffer, den Justin Bauer erzielte (65.). MATTHIAS SPANRAD