Kreisliga-Spieler rettet FC Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Thomas Karl trifft in der Nachspielzeit zum 1:1 bei Türkspor Augsburg

Deisenhofen – Die Reaktionen sprachen Bände: Als Thomas Karl mit der letzten Aktion der Bayernligapartie bei Türkspor Augsburg zum 1:1 (0:0) für den FC Deisenhofen traf, sanken die gegnerischen Spieler zu Boden, die Blauhemden kannten jedoch kein Halten mehr. Dank dieses Ausgleichs vermieden es die Deisenhofner fürs Erste, doch noch in den Abstiegsstrudel gerissen zu werden. Die Augsburger hingegen bleiben weiterhin stark gefährdet. Mitten in der Jubeltraube: Torschütze Karl. Sein letztes Spiel für die erste Mannschaft hatte der 24-Jährige am 3. Mai 2019 bestritten, damals noch in der Landesliga, zehn Minuten bei der 0:2-Niederlage in Hallbergmoos. „Er ist Polizist, kann aus beruflichen Gründen keine Bayernliga spielen. In der U23 macht er vielleicht zwei Drittel der Spiele“, erzählte FCD-Manager Franz Perneker. Womöglich wäre Karl gar nicht mitgefahren, hätte die Kreisliga-Reserve nicht ein spielfreies Wochenende gehabt und wäre die Personalsituation etwas entspannter gewesen: „Wir haben gesagt: Nehmen wir aus der U23 einen mit, der schon ein bisschen Routine hat“, so Perneker.

Der Lucky Punch durch den in der 78. Minute eingewechselten Rechtsverteidiger war erforderlich, weil der FCD seine anfängliche Überlegenheit nicht in eine angemessene Führung ummünzte und nach der Pause stark nachließ. „Wir haben in der ersten Halbzeit echt guten Fußball gespielt, richtigen Deisenhofen-Fußball, schießen aber trotz drei, vier riesiger Chancen kein Tor. In der zweiten Halbzeit waren wir dann irgendwie wie ausgewechselt“, berichtete Perneker von zwei Gesichtern der Mannschaft. „Das Tor für Augsburg hatte sich dann schon abgezeichnet.“

Kurz vor Augsburgs Führung verhinderte FCD-Keeper Enrico Caruso den Einschlag noch, beim 1:0 durch Mayande Sall (70.) war er aber machtlos. „Ein Traumtor, er trifft den Ball ideal“, sagte Perneker zwar anerkennend, aber er sah auch den Eigenanteil am Gegentreffer. „Wir versuchen vom Abstoß rauszuspielen, was grundsätzlich in Ordnung ist, aber es war ein bisschen zu eng, so bekommt der Gegner einen Einwurf.“ Und daraus entwickelte sich eine Kombination, die Deisenhofens Abwehr zu passiv beobachtete. „Das Tor haben wir ihnen ein bisschen geschenkt“, fand Perneker. In den folgenden Minuten hatten die Gastgeber einige Chancen nach Standardsituationen, Caruso war jedoch stets zur Stelle. Zudem unterlief Martin Mayer ein brisantes Handspiel (75.). „Es war nicht absichtlich, aber in einer brenzligen Situation. Gelb war da durchaus wohlwollend“, räumte Perneker ein.

„Wir haben alles probiert“

Bei ihrer Schlussoffensive nach Gelb-Rot für den Torschützen Sall (80.) wirkten die Deisenhofner nicht unbedingt zwingend, wie auch Perneker zugab. „Wir haben alles probiert, sogar unseren Kapitän Michael Vodermeier eingewechselt, der kaum laufen kann. Uns ist aber nicht mehr viel eingefallen.“ Doch dann kam mit dem letzten verzweifelten und zu kurz abgewehrten Angriff eben Thomas Karl, der den Ball von der Strafraumgrenze versenkte (90.+4) und bei Perneker für Erlösung sorgte: „Der Punkt war eminent wichtig, auch wenn er wegen des späten Ausgleichs natürlich glücklich war. Wir haben eine gute erste Halbzeit und eine schlechte zweite Halbzeit gespielt. Über die 90 Minuten gesehen kann man das Ergebnis schon als leistungsgerecht bezeichnen.“ UMBERTO SAVIGNANO

Türkspor Augsburg – FC Deisenhofen 1:1 (0:0)

FCD : Caruso - Lucksch (78. Karl), Nickl, Köber, Sagner (82. Vodermeier), Rembeck, Müller-Wiesen, Yimez (74. Kopp), Mayer, Gkasimpagiazov (61. Kuroki), Bachhuber; Tore: 1:0 Sall (70.), 1:1 Karl (90.+4); Gelb-Rot: Sall (80., wiederholte Unsportlichkeit)