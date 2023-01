Reserve des Kirchheimer SC sorgenfrei wie lange nicht

Von: Patrik Stäbler

Kirchheim – In den vergangenen Saisons hat der Kirchheimer SC II in der Kreisklasse 6 oftmals bis zu den letzten Partien um den Ligaverbleib zittern müssen. Entsprechend gab Trainer Michael Franz, der die Reserve mit Andreas Hörtnagel betreut, auch vor dieser Spielzeit den Klassenerhalt als Ziel aus.

„Doch den haben wir mittlerweile wahrscheinlich schon geschafft“, räumt der Coach in der Winterpause ein. Denn aktuell rangiert der KSC auf Tabellenrang zwei – punktgleich mit dem Führenden TSV Grafing. Bei der Frage nach den Gründen für den Erfolg verweist Michael Franz auf „verschiedene Faktoren“. Erstens sei die Mannschaft merklich zusammengewachsen. Zweitens hätten die Neuzugänge im Sommer wie der Ex-Aschheimer Sebastian Grüner und Stürmer Hannes Behm dem Team „wahnsinnig gut getan“. Und schließlich drittens: „Gerade am Anfang hatten wir das Spielglück auf unserer Seite“, sagt Franz. „Und wenn es mal läuft, dann läuft es.“

Den Aufstieg in die Kreisliga als neues Ziel auszurufen, hält der Trainer jedoch für vermessen. „Wir wollen versuchen, so lange wie möglich oben dabei zu bleiben“, sagt er stattdessen. Und weiter: „Wenn wir am Ende unter dem Top Fünf landen sollten, dann wäre das ein Riesenerfolg für uns.“ Personell kann Michael Franz, der seine Mannschaft ab dem 31. Januar zur Wintervorbereitung bittet, auf zwei gefühlte und einen echten Neuzugang setzen. Bei Letzterem handelt es sich um Philipp Orth, der nach einem Gastspiel beim SV Dornach II nach Kirchheim zurückgekehrt ist. Die gefühlten Neuzugänge beim KSC sind Matteo Carlucci und Claudio Raab. Ersterer musste zuletzt verletzungsbedingt lange pausieren; Zweiterer weilte mehrere Monate lang im Ausland.

Insgesamt sei der Kader der KSC-Reserve weiterhin groß, sagt Michael Franz. Zumal man sehr eng und gut mit dem Landesligateam sowie der starken U19 des Klubs zusammenarbeite. Die Situation habe sich jedoch insofern entspannt, als es inzwischen wieder eine Dritte Mannschaft gebe, so der Coach. Dies erleichtere es ungemein, alle Kicker auch im Spielbetrieb zum Zug kommen zu lassen.