Kubilay Celik LIVE: Löst der Futsaler vom TSV 1860 die Offensivprobleme in Heimstetten?

Von: Noah Hölch

Er soll die Offensive von Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten verstärken: Kubilay Celik kommt von Eintracht Karlsfeld. © hab

Beim SV Heimstetten laufen nach dem Regionalliga-Abstieg die Planungen für die Bayernliga. Mit Kubilay Celik wechselt ein Offensivspezialist zum SV.

Heimstetten - In der abgelaufenen Regionalliga-Saison stellte der SV Heimstetten einer der schwächsten Offensivreihen der Liga. Um die Offensivprobleme in der Bayernliga in den Griff zubekommen, hat sich der Absteiger die Dienste von Kubilay Celik gesichert. Der 24-Jährige kommt von Landesligist Eintracht Karlsfeld und verpasste mit dem TSV nur knapp den Aufstieg. In seinem vorerst letzten Spiel in Blau-Weiß erzielte Celik drei Treffer zum Abschied.

Futsal beim TSV 1860 München: Kubilay Celik wechselt in die Bayernliga

Der Tapetenwechsel führt Celiks Weg nun zurück in die Bayernliga. Vor zwei Jahren versuchte er schonmal den Schritt in die höhere Liga und wechselte zum VfR Garching. Dort brachte es der variable Offensivspieler immerhin auf 14 Einsätze, konnte sich aber nicht nachhaltig durchsetzen. Zurück in Karlsfeld legte Celik die vielleicht beste Saison seiner Karriere hin: In 34 Spielen gelangen ihm starke 30 Scorer. (17 Tore, 13 Assists)

Zudem ist Celik noch in der Futsal-Regionalliga Süd beim TSV 1860 München aktiv. In der zweithöchsten Spielklasse hielt der Aufsteiger aus München souverän die Klasse. Celik bestritt dabei sieben von 18 möglichen Spielen und knipste fünfmal.

Der SV Heimstetten darf sich mit „Kubi“ also auf ein feines Füßchen freuen, das zudem flexibel einsetzbar ist. In Karlsfeld agierte Celik am häufigsten als Mittelstürmer, kann aber auch auf Linksaußen, sowie im offensiven Mittelfeld spielen.

Kubilay Celik im Live-Interview: Wie schätzt er seine Rückkehr in die Bayernliga ein?

Doch hätte Celik Eintracht Karlsfeld verlassen, wenn der TSV den Aufstieg geschafft hätte? Wie schätzt er seine persönliche Rückkehr in die Bayernliga ein? Welche Ziele verfolgt er mit Regionalliga-Absteiger Heimstetten und wie geht es mit seiner Futsal-Karriere weiter?

Das und vieles mehr erfahren wir am Montag, dem 19. Juni, um 13.30 Uhr im Live-Interview auf unserer Facebook- und YouTube-Seite. (Noah Hölch)