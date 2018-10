Küttner sorgt für versöhnlichen Hinrunden-Abschluss beim FCU

Faber froh über Steigerung in der Defensive

von Matthias Horner schließen

Mit einem 1:0-Heimerfolg im Nachholspiel über den TSV Schwabmünchen schloss der FC Unterföhring eine maßlos enttäuschende Hinrunde zumindest noch mit einem Erfolgserlebnis ab.

Dennoch rangiert der Regionalliga-Absteiger zur Saison-Halbzeit lediglich auf dem vorletzten Platz und droht weiter direkt in die Landesliga durchgereicht zu werden. Den goldenen Treffer erzielte David Küttner schon in der 18. Spielminute, in der Schlussphase wurde Ajlan Arifovic wegen groben Foulspiels noch des Feldes verwiesen (81.). Der Anschluss an das Mittelfeld ist damit immerhin wieder hergestellt, am ersten Rückrunden-Spieltag an diesem Wochenende ist Peter Fabers Mannschaft spielfrei.

So resümierte der 60-jährige FCU-Coach erleichtert: „Wir haben jetzt in den letzten drei Spielen nur ein Gegentor kassiert, diese Bilanz kann sich sehen lassen.“ In der Tat ist der Aufwärtstrend unverkennbar: Zwei der erst drei Saisonsiege gelangen in den beiden jüngsten Heimspielen, dazwischen musste nur die 0:1-Pleite bei Tabellenführer Türkgücü-Ataspor hingenommen werden. Lokalrivale FC Ismaning, bei dem die Faber-Elf am 17. November zum Rückspiel gastiert, liegt nur noch einen Punkt voraus.