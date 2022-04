Kultlöwe Bierofka übernimmt Hachings U17

Von: Robert Gasser

Herzlich willkommen in Unterhaching: Haching-Boss Manfred Schwabl (l.) und Daniel Bierofka. © ; SpVgg Unterhaching

SpVgg Unterhaching unterstreicht damit die Bedeutung der Nachwuchsarbeit.

Unterhaching – Da ist der SpVgg Unterhaching ein echter Coup gelungen. Der Fußball-Regionalligist verkündete gestern offiziell die Verplichtung des früheren Löwen-Coaches Daniel Bierofka. Und zwar für die B-Junioren. Bierofka, der seit seinem Aufstieg mit dem TSV 1860 von der Regionalliga in die 3. Liga bei den Löwen Kultstatus genießt, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Haching-Boss Manni Schwabl tritt allen Gedankenspielen entgegen, dass Bierofka über kurz oder lang die erste Mannschaft der SpVgg übernehmen könnte: „Wir haben Daniel Bierofka als Trainer der U17 verpflichtet. Ohne wenn und aber.“

Ein klares Statement also des Präsidenten der SpVgg Unterhaching. Mit der Verpflichtung des 43 Jahre alten früheren Top-Profis setzt die SpVgg Unterhaching ein deutliches Ausrufezeichen und verdeutlicht, wie wichtig ihr die Nachwuchsarbeit ist. „Die U17 ist eigentlich die wichtigste Mannschaft in unserem Verein“, betont Schwabl. In der B-Jugend entscheidet sich, wer das Zeug zum Profi hat. Und zu Bierofka: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Biero für unser Nachwuchsleistungszentrum gewinnen konnten. „Er bringt unheimlich viel Erfahrung an der Seitenlinie mit, kennt sowohl den Profi- als auch den Nachwuchsbereich und ist damit die perfekte Wahl für unsere Talente. Zudem hat Daniel einen top Charakter und ist sehr ehrgeizig – die ideale Mischung, um erfolgreich arbeiten zu können.“

Im Nachwuchsbereich leistet die SpVgg seit Jahren hervorragende Arbeit – und finanziert sich dadurch auch. Karim Adeyemi, dessen Mutter noch immer fest im Verein verwurzelt ist und das Jugendhaus organisiert, in dem die Unterhachinger Talente untergebracht sind, wechselt in diesem Sommer aller Voraussicht nach für rund 30 Millionen Euro Ablöse von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Adeyemi wurde in Unterhaching ausgebildet. Schwabl hat mit RB Salzburg ausgehandelt, dass Haching bei einem Weiterverkauf 22,5 Prozent der Ablösesummer erhält. Bei 30 Millionen Euro wären dies knapp 7,5 Millionen Euro. Geld, das Haching gut gebrauchen kann. „Das Nachwuchsleistungszentrum ist unser Hauptinvestor“, sagt Schwabl grinsend und betont: „Die wirtschaftliche Stabilität des Vereins muss über allem stehen.“

In der jüngsten Vergangenheit hat neben Adeyemi auch Torwart Nico Mantl den Sprung in den Spitzenfußball geschafft. Zusammen mit Adeyemi wurde er in Salzburg österreichischer Meister, allerdings nur als Ersatztorwart mit einigen Einsätzen.

Das nächste Unterhachinger Supertalent steht derweil schon bereit: Maurice Krattenmacher wurde gerade als offensiver Mittelfeldspieler mit 23 Treffern Torschützenkönig der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest und steht im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die U17-Europameisterschaft, die in Israel ausgetragen wird. Die halbe Bundesliga hat ein Auge auf den hoch talentierten Hachinger geworfen – was die SpVgg freilich ganz entspannt auf sich zukommen lassen kann, denn Krattenmacher hat bei den Vorstädtern einen Vertrag bis 2025. Das heißt: Sollte Krattenmacher diesen Sommer wechseln, erhält Haching eine stolze Ablösesumme. Wer Schwabl kennt, weiß, dass sich die SpVgg einen Wechsel fürstlich entlohnen lassen würde. Sollte Krattenmacher indes im Hachinger Sportpark bleiben, würde er in der kommenden Saison fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören und nur in der Jugend spielen, wenn er in der Männer-Regionalliga nicht zum Zug käme.

Die herausragende Jugendarbeit im Sportpark hat sich längst herumgesprochen im gehobenen Fußball der Region. „Wir bekommen mittlerweile fast jedes Talent aus der Region, das wir haben wollen“, sagt Schwabl nicht ohne Stolz. Adeyemi, Mantl und Krattenmacher sind stichhaltige Argumente.

Die Hachinger Erfolge in der Nachwuchsarbeit sind untrennbar verbunden mit dem Namen Marc Unterberger. 2010 kam der mittlerweile 33-Jährige gleichzeitig mit Manni Schwabl zur SpVgg. Zuletzt war er Trainer der höchst erfolgreichen B-Jugend, die die Bundesliga Süd/Südwest als Tabellenzweiter abgeschlossen hat. Gleichzeitig ist er Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums. Und das mit größtem Erfolg. Immerhin stehen sowohl die Hachinger A-Junioren als auch die B-Junioren in den Tabellen vor dem großen FC Bayern.

Und wie es zu einem so bodenständigen Verein wie der SpVgg Unterhaching passt, zahlt sich die Akribie Unterbergers und sein Engagement für den Verein wohl aus. Nach der Verpflichtung Bierofkas übernimmt Unterberger (33) in der kommenden Saíson als Cheftrainer die Hachinger U19-Junioren und arbeitet damit noch enger mit Sandro Wagner zusammen, dem Cheftrainer der ersten Mannschaft der SpVgg. Wagner wiederum machte nie ein Hehl daraus, dass die SpVgg für ihn nur den Einstieg in den Trainerberuf bedeutet. Sollte Wagner, der die SpVgg auch in der kommenden Saison trainiert, den Verein irgendwann einmal verlassen, wird Unterberger laut Schwabl die erste Mannschaft als Trainer übernehmen. „Er hat sich das verdient“, sagt Schwabl.

Und damit baut sich die SpVgg immer mehr ihr eigenes Trainerteam auf.

Bierofka ist heiß auf seine Aufgabe: „Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, Hachings U17 übernehmen zu können. Hier wird bereits tolle Arbeit im Nachwuchsbereich geleistet und ich freue mich sehr, meinen Anteil zum Erfolg des Vereins beitragen zu können. Ich kann es kaum erwarten mit den Jungs in die Vorbereitung zu starten und mit ihnen zusammen den nächsten Schritt in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung zu gehen. Mein Ziel ist es, die Spieler bestmöglich auf den Herrenbereich vorzubereiten.“