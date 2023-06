Kurt Kowarz trainiert Torhüter beim FC Ismaning

Von: Nico Bauer

Im Team hinter dem aktiven Team hat der FC Ismaning einen spannenden Wechsel vollzogen. Der bisherige Torwarttrainer Luigi di Palma hat sich verändert und schließt sich dem TSV Landsberg an. Dafür kommt ein großer Name mit dem langjährigen Profi Kurt Kowarz.

Als Spieler war er viele Jahre beim 1. FC Nürnberg die Nummer zwei hinter dem Nationaltorwart Andreas Köpke. Später arbeitete er als Trainer beim TSV Rain, war in der 2. Bundesliga Torwarttrainer des TSV 1860 München und kümmerte sich zuletzt um die Keeper des TuS Holzkirchen in der Landesliga.

Bei den Spielern gibt es weitere eineinhalb Abgänge nach dem Abschied von Yasin Yilmaz (FC Deisenhofen). Nicolay Davydov hat sich mit unbekanntem Ziel verabschiedet. Zuvor war er eine Saison in Garching und nun auch nur ein Jahr in Ismaning. Ein halber Abgang ist Rufus Roth, der seinen Wechsel auf das College in den USA plant. Deshalb kann der sportliche Leiter mit dem zentralen Defensivspieler derzeit nicht planen. (nb)