Lamotte hält beim SV Pullach den Ball flach

Von: Umberto Savignano

Der zweikampfstarke Özgür Sütlü wir den Pullacher Raben am Samstag voraussichtlich fehlen. © bro

Landesliga Südost liegt extrem eng zusammen – Zwei Punkte nach hinten, sechs nach vorne

Pullach – Die Abstiegsrelegationszone hat der SV Pullach dank zehn Punkten aus den vier Spielen 2023 gerade verlassen, da winkt aus gar nicht so großer Distanz schon der Aufstiegsrelegationsplatz. Nur noch sechs Zähler liegen die Raben hinter einem punktgleichen Trio, das die Plätze zwei bis vier einnimmt. Zwei dieser drei Teams, nämlich den SB Chiemgau Traunstein (6:2) und den VfB Forstinning (2:1), hat der SVP nach der Winterpause zudem schon geschlagen. Am Samstag (14 Uhr) soll mit dem TSV Eintracht Karlsfeld nun auch der dritte dieser Aufstiegsaspiranten an der Gistlstraße Federn lassen.

Fabian Lamotte bemüht sich allerdings darum, den Ball flach zu halten. „Gerade, wenn es so eng ist, besteht schon die Gefahr, dass man nach vorne schaut. Aber wir können alle die Tabelle lesen: Zur Abstiegsrelegation sind es nur zwei Punkte. Wir tun gut daran, weder groß nach oben noch nach unten, sondern einfach aufs nächste Spiel zu schauen.“

Und das wird Pullachs Trainer zufolge schwer genug: „Ich schätze Karlsfeld von den oberen Mannschaften am stärksten ein“, sagt Lamotte und betont, dass er in dieses Urteil sogar den überlegenen Spitzenreiter SV Bruckmühl mit einschließt. „Karlsfeld ist spielerisch und defensiv wie offensiv eine gute Mannschaft mit starken Einzelspielern.“

Im Hinspiel begegneten die Raben der Eintracht mit geballter Defensivkraft. „Da haben wir wenig zugelassen und mit etwas Glück das Tor gemacht“, erinnert Lamotte an Andrej Ogorodniks entscheidenden Distanztreffer zum 0:1. Als letzter Mann hatte der Innenverteidiger noch hinter dem Mittelkreis abgezogen, der wohl eher als Befreiungsschlag gedachte Ball senkte sich über den TSV-Keeper hinweg ins Netz. Der durch dieses kuriose Tor besiegelte SVP-Erfolg traf Karlsfeld mitten in einer Schwächeperiode von vier Niederlagen am Stück. Überhaupt dauerte es, bis die Truppe aus dem Landkreis Dachau in Fahrt kam. Von den ersten 13 Partien verlor sie acht. Von den elf Spielen seither hat sie aber wiederum acht gewonnen, sich dank dieser Konstanz nach oben gearbeitet.

Mängel, wie zuletzt beim 2:1 in Forstinning, sollten sich die Raben gegen Karlsfeld also besser nicht erlauben. Lamotte vermisste dort längere Passstaffetten, mit der Führung im Rücken seien zu früh lange Bälle geschlagen worden, obwohl man eigentlich über die geeigneten Fußballer für einen geordneten Spielaufbau verfüge: „Das war eher Kopfsache, dass wir uns da ein bisschen versteckt haben. Wir müssen die richtige Balance finden, hinten rauszuspielen, ohne das höchste Risiko zu gehen.“

Möglicherweise spielte in Forstinning auch die frühe Auswechslung des angeschlagenen Özgür Sütlü eine Rolle. Er wird wohl auch am Samstag fehlen, dafür ist Josef Burghard wieder dabei, der statt Sütlü die Rolle in der defensiven Mittelfeldzentrale übernehmen könnte. Noch einmal pausieren muss Rotsünder Maximilian Hug, der wegen einer Notbremse beim 2:2 gegen Holzkirchen zwei Spiele Sperre aufgebrummt bekam. um

SV Pullach: Krasnic - Nsimba, Belachew, Ogorodnik, Horndasch, Schmitt, Kawai, Burghard, Scurti, Mirza, Bacher