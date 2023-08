Vorfreude auf Spaßabende - FC Unterföhring will zurück zu alter Heimstärke

Von: Nico Bauer

Andi Faber holte mit dem FCU aus den ersten sechs Saisonspielen zehn Punkte. © Sven Leifer

Auf dem Papier ist der FC Unterföhring gegen Aufsteiger Neufraunhofen Favorit. Gibt es am Freitagabend bei Flutlicht die nächste Party?

Unterföhring – In der Landesliga Südost befindet sich der FC Unterföhring ganz deutlich über dem Soll. Zehn Punkte aus sechs Spielen hätte kaum jemand von der jungen Fußballmannschaft erwartet, und auch das schwächere Spiel mit der Niederlage zuletzt in Geretsried war schnell abgehakt. Mit einer mäßigen Leistung und vielen gegen den FCU gerichteten Faktoren kam einiges zusammen.

SV Neufraunhofen wartet in der Landesliga noch auf den ersten Saisonsieg

Gelingt nun wieder ein Sieg gegen Liga-Schlusslicht Neufraunhofen (Freitag, 19.30 Uhr), dann ist punktemäßig das Spiel in Geretsried vergessen. Vor der Partie vergangene Woche war Geretsried noch sieglos – und nun empfängt man an der Bergstraße die einzige Mannschaft, die noch auf den ersten Dreier wartet.

Ein mageres Pünktchen sammelte der Aufsteiger bisher und vermittelt stark den Eindruck, dass man diesen Club für den Klassenerhalt schlagen sollte. Geretsried indes zeigte den Unterföhringern zuletzt, dass es in der Landesliga keine Selbstläufer gibt. „Es war uns allen klar, dass wir auch einmal wieder ein Spiel verlieren werden“, sagt Trainer Andreas Faber nach den drei Siegen zuvor. In Geretsried fehlte in entscheidenden Momenten auch das Glück, das man beispielsweise bei dem irren 4:3-Heimsieg über Holzkirchen hatte. „Uns fehlen nur Kleinigkeiten“, sagt Faber.

„Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzusehen und mit ihr zu arbeiten.“

Und das macht Hoffnung auf die nächsten drei Punkte für eine entspannte Saison fernab der Abstiegszone. Obendrauf könnte der FCU die alte Tradition der Heimstärke aufleben lassen. Schon in den alten Zeiten der längst eingemotteten Bezirksoberliga war Unterföhring zu Hause kaum zu schlagen. Der Verein war immer vorne in der Heimtabelle, was sich mit dem legendären Regionalliga-Aufstieg änderte. Aber da trug man die Heimspiele auch im Sportpark Heimstetten aus.

Und diese Saison könnte der Weg zurück zu den alten Vereinswurzeln gehen. Aus den bisherigen drei Heimspielen holte Unterföhring sieben Punkte und wäre mit einem Sieg gegen Neufraunhofen zumindest in der Heimtabelle ganz vorne dabei. Diese Kombination aus einer verschworenen Clique mit Heimstärke hat was: „Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzusehen und mit ihr zu arbeiten“, sagt Coach Faber. Und wenn man nun den Tabellenletzten ernst nimmt und besiegt, dann gibt es wieder einen Flutlicht-Spaßabend in der Unterföhringer Isarau. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - A. Arkadas, Bahadir, Kpegouni, Awoudja - Gümüs, T. Arkadas, Kretzschmar, Tokoro - Altunay, Faye (Aliji).