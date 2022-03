Landesliga Südost: Unterföhringer Spketakel - Kirchheim immer tiefer im Abstiegskampf

Der FC Unterföhring bleibt in der Pole Position um Platz Zwei. © IMAGO/Mladen Lackovic

In der Landesliga Südost steuert der SV Erlbach zügig in Richtung Meisterschaft. Das Team aus dem Landkreis Altötting gewann mit 3:0 beim TSV Ampfing.

München – Damit vergrößerte Erlbach den Vorsprung gegenüber den Verfolgern auf neun Punkte. Da rückt der Kampf um Rang zwei, verbunden mit der Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bayernliga, immer mehr in den Blickpunkt. Heißester Anwärter bleibt der FC Unterföhring, der wieder einmal für ein Spektakel sorgte. Der ehemalige Regionalligist gewann mit 6:3 bei der SpVgg Landshut. Drei Treffer erzielte Andreas Faber (18., 36. und 53.), zweimal war Bastian Fischer erfolgreich (10. und 51.), einmal traf Luka Coporda (45.).

Auch Eintracht Karlsfeld bleibt in der Verfolgerrolle, musste sich aber mit einem 3:3 gegen den TSV Brunnthal begnügen. Für ein Kuriosum sorgte Ivan Ivanovic, der in der 56. Minute die Heimelf in Führung brachte, aber nur vier Minuten später mit einem Eigentor den Aufsteiger dem Aufsteiger Brunnthal das 2:2 ermöglichte. In der 73. Minute gingen die Karlsfelder durch Marko Juric erneut in Front, doch kurz vor dem Spielende sorgte Jakob Klaß für den 3:3-Endstand.

Für TuS Holzkirchen kann sich der Traum von der Rückkehr in die Bayernliga kaum mehr erfüllen, denn das Team von Trainer Jo Albersinger musste sich überraschend mit 0:2 in Kastl geschlagen geben. Dagegen befindet sich der TSV Grünwald deutlich im Aufwärtstrend und holte in der „Englischen Woche“ immerhin sieben Punkte. Beim 1:0-Auswärtssieg in Eggenfelden verwandelte Marco Bornhauser in der 86. Minute den Matchball. Beim Kirchheimer SC geht nach der 1:4-Heimpleite gegen SE Freising wieder das Abstiegsgespenst um. Beim Vorletzten kam nur Hoffnung auf als Leopold Kaiser nach einer halben Stunde das 1:1 erzielte. Doch dann setzte sich im weiteren Spielverlauf die Überlegenheit der Freisinger durch: Die Treffer für das Team von Trainer Alexander Plabst, der nach der Saison aufhören wird, erzielten Florian Bittner (16. und 42.), Maximilian Rudzki (41.) und Luka Brudloff (80.). (Klaus Kirschner)