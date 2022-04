Landesliga Südost: Unterföhringer Paukenschlag - Schwaiger Party geht weiter

Der FC Unterföhring konnte auch von Ampfing nicht aufgehalten werden. © Mladen Lackovic / Imago images

Der SV Erlbach stürmt zügig Richtung Bayernliga. Mit dem 3:0 gegen Chiemgau Traunstein verteidigte die Mannschaft aus dem Landkreis Altötting die souveräne Tabellenführung in der Landesliga Südost.

München – Spannend bleibt somit der Kampf um Relegationsplatz zwei. Da setzte der FC Unterföhring mit dem 5:2 gegen den TSV Ampfing wieder für ein deutliches Ausrufezeichen. Wobei sich Bastian Fischer mit seinem Doppelpack (10. und 34.) auf 21 Saisontreffer verbesserte. Außerdem trafen Maximilian Siebald (62.), Robin Volland (72.) und Imran Sahingöz (85.) für den Tabellenzweiten.

Allerdings sitzt der FC Schwaig dem Ex-Regionalligisten im Nacken. Der Neuling aus dem Landkreis Erding verteidigte den dritten Rang mit dem 3:2-Auswärtssieg beim TSV Kastl. Die Tore erzielten Raffael Ascher (22. und 70.) und Spielertrainer Benjamin Held (29.).

Dagegen verabschiedete sich Eintracht Freising nach einer schwachen Leistung mit der 0:2-Heimniederlage gegen das Schlusslicht FC Töging endgültig aus dem Kreis der Aufstiegskandidaten. Dies gilt auch für Eintracht Karlsfeld. Durch die überraschende 0:1-Heimniederlage gegen den SV Bruckmühl hat sich der Abstand zum Spitzentrio vergrößert. Nach einer Stunde verwandelte Anian Folger den Matchball.

In der letzten Woche hatte der TSV Grünwald den Vertrag mit Trainer Florian de Prato um eine weitere Saison verlängert. „Ich freue mich über den Vertrauensbeweis“, meinte der 35-jährige. Das Team verbuchte aber keinen Motivationsschub für die jüngste Personalie und verlor das Heimspiel gegen den TV Aiglsbach mit 1:3. Bei den Gästen sorgte Stefan Liebler mit einem Hattrick für Furore. Die Grünwalder konnten sich nur über eine Ergebniskosmetik freuen: In der 87. Minute gelang Dimitrios Vourtsis der Ehrentreffer.

In der Abstiegszone gelang dem TSV Brunnthal mit dem 4:1 gegen den SSV Eggenfelden ein Befreiungsschlag. Dabei ragte ein Akteur im Team von Trainer Raphael Schwanthaler heraus: Fabian Porr erzielte drei Treffer (1., 35. und 86.), einmal war Luis Fischer (59.) erfolgreich.

Beim Kirchheimer SC erhielt die Hoffnung auf den Klassenerhalt neue Nahrung. Mit dem 3:1 gegen die SpVgg Landshut verbesserte sich die Mannschaft des aktuell verletzten Spielertrainers Steven Toy auf den Relegationsplatz. Die Gastgeber, die mit dem Ex-Profi Korbinian Vollmann antraten, gingen in der 13. Minute durch Benjamin Murga in Führung. Auch der Ausgleich durch Florentin Seferi in der 20. Minute warf dem KSC nicht aus der Bahn. Peter Schmöller schnürte einen Doppelpack (34. und 45.). (KLaus Kirschner)