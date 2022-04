FC Unterföhring: Remis als gefühlte Niederlage - Drohendes Endspiel

Von: Nico Bauer

Der FC Unterföhring kam in Eggenfelden nicht über ein 1:1 hinaus. © Brumbauer

Jetzt wird es wieder eng für den FC Unterföhring, dessen Entspannung auf dem zweiten Platz der Fußball-Landesliga Südost genau fünf Tage anhielt.

Unterföhring – Nach dem schwachen 2:2 zu Hause gegen Aiglsbach kam man auch im Nachholspiel beim SSV Eggenfelden über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus.

Damit hat Unterföhring nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Dritten Schwaig und wieder ein heißes Rennen um den Relegationsplatz. Nun droht am 6. Mai ein kleines Endspiel um den zweiten Rang.

Nach dem schlechten Heimspiel gegen Aiglbach sah es früh nach Wiedergutmachung aus. Robin Volland prüfte den Torwart mit einem Kopfball, und nach drei Torschüssen in zweieinhalb Minuten war die Motivation der Gäste zu sehen. Der FC Unterföhring hatte Spiel und Gegner völlig im Griff und verpasste nur die Belohnung mit einem frühen Tor.

Nach einer halben Stunde zeigten sich dann auch die Eggenfeldener und sie hatten schnell gefährliche Abschlüsse. Einem Schuss konnte Torwart Sebastian Fritz nur noch hinterherschauen, aber der Ball flog knapp am Tor vorbei.

Trotz der Lebenszeichen von der Heimmannschaft war die Unterföhringer Führung verdient, zumal es wieder einmal eine geniale Produktion des Stürmer-Duos war. Robin Volland schickte Bastian Fischer auf die Reise – und der Edeltechniker hob den Ball butterweich über den herausstürzenden Torwart.

Nach dem Seitenwechsel legte Eggenfelden aber zu und bestätigte den Ruf, deutlich spielstärker als die meisten anderen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu sein. Dazu passte dann auch der großartig herausgespielte Ausgleich von Paul Angermeier (55.). Bei der direkten Kombination über mehrere Stationen bekamen die Unterföhringer keinen Zugriff. Eggenfelden verdiente sich mit zunehmender Spielzeit und wollte auch noch das Siegtor.

So ergab sich ein sehr schnelles Landesliga-Spiel mit zwei Mannschaften, die mit offenem Visier auf drei Punkte gingen. Der FCU hatte erst in der Schlussphase wieder vermehrt Abschlüsse, aber es blieb bei dem letztlich leistungsgerechten Unentschieden. Für Unterföhring war das eine gefühlte Niederlage, weil man sich auf dem Weg in die Aufstiegsrelegation nichts mehr leisten kann und nun doch zu befürchten ist, dass der Kampf um den zweiten Platz bis zum letzten Spieltag geht. (Nico Bauer)

SSV Eggenfelden - FC Unterföhring 1:1 (0:1).

FCU: Fritz - Coporda, Ehret, Erbs (66. Eder) - Sahingöz (68. Kawei), Bahadir, Siebald, Arkadas, Nirschl (72. Negic) - Volland, Fischer.

Tore: 0:1 Fischer (37.), 1:1 Angermeier (55.).

Schiedsrichter: Tobias Gebhardt (Beuchering).

Zuschauer: 100.